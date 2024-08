Repasse de ICMS cresce 16,18% no Alto Tietê em 2024

O repasse do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cresceu 16,18%, de janeiro a julho, no Alto Tietê, em 2024. Os dados são da Secretaria do Estado da Fazenda.

No total, a região arrecadou R$ 649.288.713,62 neste ano. Em 2023, no mesmo período, o Alto Tietê obteve R$ 558.816.713,67 de repasse.

Todas as cidades da região tiveram aumento na arrecadação no período. Mogi das Cruzes e Suzano foram os municípios com maiores valores de repasse. Em Mogi, o valor foi de R$ 178.725.932,01, enquanto em 2023 foi de R$ 152.042.139,25. Já Suzano arrecadou R$ 173.471.212,33 de janeiro a julho deste ano, no ano passado, o valor foi de R$ 144.414.228,96.

Em Itaquá, o valor de repasse foi de R$ 94.509.563,84, também maior que o mesmo período de 2023, quando o município arrecadou R$ R$ 81.120.611,46. Arujá aparece na sequência: de R$ 65.530.420,07 para R$ 72.224.101,61. Ferraz de Vasconcelos saiu de R$ 37.426.545,66 para R$ 42.537.808,35.

Poá (de R$ 27.918.883,81 para R$ 31.667,005,99), Guararema (de R$ 20.234.326,05 para R$ 21.696.849,94), Santa Isabel (de R$ 17.717.695,49 para R$ 19.465.755,61), Biritiba Mirim (de R$ 7.230.204,05 para R$ 8.568.557,33), e Salesópolis (de R$ 5.181.678,24 para R$ 6.408.926,61) completam a lista.