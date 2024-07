Repasse de ICMS no Alto Tietê cresce 13,68% e IPVA aumenta 12,12%

O repasse de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Alto Tietê aumentou 13,68% se comparado aos primeiros seis meses de 2023. Os dados são da Secretaria do Estado da Fazenda.

Ainda segundo os números da pasta, o repasse do Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA) aumentou 12,12% na região.

Segundo informações do site do órgão, o valor de repasse do ICMS para a região foi de R$ 539.271. 918,21 neste primeiro semestre, enquanto no ano passado foi de R$ 474.370.234,61 no mesmo período. Em relação ao IPVA, o valor repassado para a região até junho de 2023 foi de R$ 286.964.406,19, enquanto neste ano foram repassados R$ 321.768.944,21.

ICMS

Todas as cidades registraram aumento na arrecadação neste período: Arujá (7,32%), Biritiba Mirim (15,31), Ferraz de Vasconcelos (22,84%), Guararema (4,34%), Itaquá (13,36%), Mogi das Cruzes (14,35%), Poá (8,68%), Salesópolis (20,29%), Santa Isabel (5,23%) e Suzano (16,88%).

IPVA

Com relação ao IPVA, apenas Poá e Ferraz registraram queda: de R$ 18.121.984,41 para R$ 17.950.303,72, ou 0,59%, e R$ 19.342.579,34 para R$ 19.140.170,25, ou 1,46%.

As demais cidades tiveram aumento: Arujá (2,95%), Biritiba Mirim (15,2%), Guararema (1.20%), Itaquá (1.76%), Mogi das Cruzes (1,61%), Salesópolis (17,48%), Santa Isabel (1,72%) e Suzano (1,51%).