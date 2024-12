Represas da região fecham o ano com 35,6% da capacidade

O verão chegou e, com ele, a temporada de chuvas na região. Apesar disso, as represas do Alto Tietê operam com apenas 35,6% de sua capacidade total, o menor nível registrado ao longo do ano.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (27) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), revelam que, entre as cinco represas da região, nenhuma ultrapassa 45% de armazenamento.

De acordo com o levantamento do DS realizado ao longo do ano, em janeiro, as represas operavam com 62,8% da capacidade total.

O maior índice foi registrado no final de março, com 76,4%. Contudo, os níveis começaram a cair, atingindo 64,8% em junho e encerrando outubro com 41,6%.

Na última semana de dezembro, a Represa de Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, registrou o menor índice, com apenas 12,69% de sua capacidade.

A Represa de Taiaçupeba, situada entre Suzano e Mogi das Cruzes, opera com 19,26%.

A Represa de Biritiba, em Biritiba Mirim, apresenta 31,23% de armazenamento.

Já a Represa Ponte Nova, em Salesópolis, é a que apresenta o maior nível atualmente, com 45,72%.

A Represa Paraitinga, também em Salesópolis, está com 32,53%.