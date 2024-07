Sabores que aquecem: caldos são a escolha perfeita para o inverno paulistano

Com a chegada do inverno no Brasil, o clima frio e aconchegante convida a momentos de conforto e bem-estar. Em meio às temperaturas mais baixas, uma das melhores maneiras de se aquecer é apreciando a boa gastronomia. E o Altar Cozinha Ancestral, comandado pela chef Carmem Virginia, tem um menu perfeito para baixas temperaturas.

O destaque notável do restaurante são os caldos inspirados na culinária afro-brasileira, ricos em sabor e história. O cardápio apresenta opções como o caldinho de feijão e o caldinho de bobó, que aquecem e confortam com um toque de ancestralidade.

"Os caldos do Altar Cozinha Ancestral são uma celebração das nossas raízes e uma maneira perfeita de se aquecer no inverno paulistano. Cada colherada é uma viagem pelos sabores e tradições da nossa cultura. Um bom caldo é como um abraço em forma de comida. No inverno de São Paulo, nada melhor do que se aconchegar com uma tigela quente e saborosa, repleta de ingredientes frescos e nutritivos", acredita a chef Carmem Virginia.

Os caldos não apenas aquecem, mas também são uma excelente opção para uma alimentação equilibrada. Preparados com ingredientes frescos e variados, como legumes, carnes magras e especiarias, eles são ricos em nutrientes e ajudam a fortalecer o sistema imunológico, algo essencial nos meses mais frios do ano. Além disso, a diversidade de opções permite combinações infinitas, atendendo também preferências vegetarianas e veganas.