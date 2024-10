Saiba como as cidades da região se preparam para a temporada de chuva

As prefeituras do Alto Tietê se preparam para a temporada de chuvas, que começa no final de dezembro e início de janeiro.

Em Suzano, as ações para mitigar os impactos das chuvas são realizadas ao longo de todo o ano. O trabalho inclui o monitoramento das 45 áreas de risco identificadas na cidade pela Defesa Civil, além de serviços como desobstrução de bueiros, reformas de galerias, limpeza de valas de drenagem, desassoreamento de rios e córregos e limpeza urbana, coordenados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

A secretaria está intensificando a limpeza dos rios Guaió e Jaguari, preparando-os para suportar as próximas chuvas. Os trabalhos, iniciados em 1º de agosto, continuam em andamento. Escavadeiras já foram utilizadas no Jardim Monte Cristo, no curso do rio Guaió, e nos bairros Jardim Fernandes e Jardim Carmen, no rio Jaguari. A remoção de resíduos desses corpos d'água visa prevenir enchentes que possam afetar a região norte e o centro expandido da cidade.

De janeiro a setembro deste ano, a secretaria realizou a limpeza de 8.258 bueiros, 39 quilômetros de redes de drenagem e 138 quilômetros de valas e rios, além da reforma de 528 metros de galerias de águas pluviais. Esse trabalho resultou na remoção de 1,7 mil toneladas de resíduos. Desde dezembro de 2023, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo estadual, também está desassoreando o trecho do rio Tietê que atravessa Suzano, com mais de 80 mil metros cúbicos de resíduos já removidos. A meta é atingir 315 mil metros cúbicos até 2026.

Além disso, está em vigor o Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon), que será ativado em caso de riscos identificados nas áreas monitoradas. Essas ações são complementadas pelo Plano Verão, que ocorre de dezembro a março, e envolve todos os setores da administração municipal em trabalhos preventivos para minimizar deslizamentos, enchentes e alagamentos.

Em Itaquaquecetuba, o Plano de Contingência da Operação Verão será implementado a partir de 1º de dezembro, visando prevenir enchentes e garantir a segurança dos moradores. Obras de desassoreamento estão em andamento em um trecho de 7 km do rio Tietê, abrangendo os bairros Jardim Fiorelo, Vila Sônia, Maria Augusta e Vila Japão. A Defesa Civil monitora 30 áreas de risco e está equipada com sirenes, alto-falantes e botes para resgate. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199.

A cidade de Itaquaquecetuba também investiu mais de R$ 6 milhões em obras de combate a enchentes e mantém uma Guarda Ambiental para combater descartes irregulares de resíduos. A Secretaria de Serviços Urbanos atua na limpeza de bueiros e córregos, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social mapeia as áreas de risco para agilizar o atendimento emergencial.

Em Poá, são realizadas a limpeza do piscinão, dos rios, dos córregos e galerias da cidade, que é feita anualmente, bem como a fiscalização de áreas de risco, realizada pela Defesa Civil, assim como diversas obras de canalização já agendadas pelo setor de Obras para minimizar os efeitos em áreas críticas de alagamento.

A Equipe da Defesa Civil, a partir do meado do mês de outubro, faz vistorias semanais em todas as áreas de risco do município.

Em Mogi das Cruzes, a Defesa Civil faz o monitoramento contínuo de áreas de risco. Trata-se de locais previamente mapeados. Este trabalho é intensificado durante o período de chuvas mais intensas, pela Operação Verão.

Além disso, no período anterior à temporada de chuvas e à Operação Verão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana desenvolve uma série de ações de prevenção para minimizar os problemas causados pelas chuvas.

São realizados serviços como desobstrução de galerias de águas pluviais, manutenção e implantação de sistemas de drenagem superficial e subterrânea, manutenção e implantação de equipamentos como bocas de lobo e poços de visita, além da manutenção de córregos urbanos e valas pluviais.

Em Ferraz, a Prefeitura tem previsão e estudos de novos piscinões na cidade. A Defesa Civil em suas ações preventivas, procura conscientizar os munícipes sobre as causas negativas que impactam no descarte de inservíveis nos córregos e em locais irregulares. “Realizamos monitoramento regular em todo o território municipal, dando maior ênfase nas áreas de risco. Durante nossos monitoramentos, entre outras ações, ao verificar a necessidade de limpeza de córregos, documentamos os fatos e comunicamos o setor responsável pela limpeza”.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem concentrado esforços na implementação de ações preventivas contra os alagamentos. A Secretaria de Serviços Urbanos reforça a limpeza e desassoreamento dos córregos em diversos bairros do município.

De acordo com a pasta, o serviço é mantido em toda a cidade, principalmente nas regiões mais críticas, além das roçagem e capinação dos locais.

Os serviços preventivos são necessários antes que as chuvas comecem, para minimizar alagamentos e possíveis enchentes.