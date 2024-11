Saldo de empregos na região cresce 2,29% no ano com 15 mil vagas, mas cai em outubro

O saldo de empregos no Alto Tietê cresceu 2,29% entre janeiro e outubro deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado, mas caiu 59,7% quando analisado outubro deste ano com o de 2023.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em 2024 foram 15.130 empregos gerados, ante 14.791 em 2023.

Já no mês de outubro, foi 812 de saldo no último mês e 2.015 no ano passado.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre o número de contratações e demissões no período analisado.

No caso do mês de outubro, que teve redução, não significa que fechou com saldo negativo, mas que teve mais demissões do que contratações.

Cidades

Na analise geral do saldo no ano, cinco cidades tiveram redução no saldo de empregos, enquanto cinco registraram aumento.

A maior queda percentual foi em Santa Isabel, com 59,7% a menos de vagas geradas.

Suzano aparece também entre os municípios com redução. A cidade registrou queda de 31,12%.

Já as cidades que tiveram aumento de saldo, o maior crescimento percentual foi em Guararema, que saltou 116%. Ferraz é a seguinte, com crescimento de 39%.

Brasil

A criação de emprego formal caiu em outubro no País. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, 132.714 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

Em relação aos meses de outubro, o volume é o menor desde 2020, quando se iniciou a metodologia atual do Caged. A geração de empregos caiu 30,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro de 2023, tinham sido criados 190.366 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Em entrevista coletiva, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que os juros altos contribuíram para a desaceleração na abertura de vagas.

“Espero que a transição do Banco Central venha a ajudar isso no tempo. Creio que o Banco Central não foi colaborativo nesse período de analisar completamente os indicadores macroeconômicos e ajudar nas decisões para a gente não perder o ritmo de crescimento. Houve uma desaceleração [na criação de empregos]”, disse o ministro.