Salles desiste de candidatura ao Senado e anuncia apoio a André do Prado e Derrite

Ricardo Salles (Novo) desistiu nesta segunda-feira (28) da candidatura ao Senado por São Paulo e anunciou apoio a André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) na disputa pelas duas vagas do estado.

Ao comentar a decisão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou a união das candidaturas do mesmo campo político na reta final da campanha.

“Fizemos aqui um grande arranjo, um arranjo importante para as candidaturas do nosso campo”, disse Tarcísio.

“O Ricardo Salles tinha toda legitimidade para continuar sua caminhada, mas deu um passo ao lado por um objetivo maior, que é conquistar duas vagas no Senado”, completou o governador.

A decisão muda a configuração da disputa a poucos dias da eleição e concentra o apoio do grupo político de Tarcísio nas candidaturas de André do Prado e Guilherme Derrite.

A manifestação de Salles em favor de André também marca uma mudança na relação entre os dois durante a campanha. Os candidatos protagonizaram alguns dos principais embates entre nomes da direita nos debates ao Senado. Salles chegou a questionar publicamente a candidatura de André e a disputar diretamente com ele o eleitorado desse campo político.

Com a retirada da candidatura, Salles passa agora a apoiar André e Derrite.

A mudança ocorre em um cenário de disputa apertada pelas duas vagas. Pesquisa Real Time Big Data divulgada em 21 de setembro mostrou Derrite com 20% das intenções de voto, André com 18%, Simone Tebet (PSB) com 17%, Marina Silva (Rede) com 14% e Salles com 9%.

Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André chega à última semana de campanha com o apoio de Tarcísio e, agora, também de Salles. Para Tarcísio, a retirada da candidatura está diretamente relacionada à estratégia de conquistar as duas cadeiras em disputa pelo estado.

A eleição para o Senado em São Paulo ocorre em dois votos: cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Os dois mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.