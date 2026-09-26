Alto Tietê adota iniciativas para o combate às mudanças climáticas

A atual mudança climática da região, com as fortes chuvas e enchentes, preocupa as prefeituras do Alto Tietê e, em especial, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que busca recursos, apoio técnico e parcerias junto ao Estado.

Uma das principais iniciativas é o Plano Regional de Macrodrenagem, em elaboração com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O estudo realiza levantamentos e diagnósticos das bacias e áreas críticas indicadas pelos municípios, com o objetivo de identificar intervenções prioritárias para a redução de alagamentos e inundações.

Também foi aprovado o projeto regional de Restauração Ecológica no Alto Tietê, voltado à elaboração de projetos executivos para recuperação de áreas prioritárias, proteção de nascentes, Áreas de Preservação Permanente (APPs), controle de processos erosivos e fortalecimento da segurança hídrica. Além disso, o Condemat+ solicitou apoio à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) para a elaboração do Plano Regional de Adaptação às Mudanças Climáticas.

O plano servirá para identificar e priorizar as áreas mais vulneráveis a eventos extremos, como chuvas intensas, alagamentos, inundações, erosão e estiagens, bem como avaliar medidas de mitigação por meio de Soluções Baseadas na Natureza. A proposta é integrar medidas de infraestrutura cinza e verde, incluindo restauração de matas ciliares e nascentes, ampliação de áreas permeáveis, parques lineares, jardins de chuva e outras soluções que contribuam para a drenagem urbana.