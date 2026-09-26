Suzano fortalece o skate

A valorização da prática do skate é fundamental porque ela transforma realidades sociais, promove a saúde física e mental e impulsiona a economia urbana. Deixando de ser apenas uma atividade de lazer, o skate hoje é reconhecido mundialmente como um esporte olímpico e uma poderosa ferramenta de inclusão.

Suzano reconhece essa importância. Na semana em que a América do Sul recebe os Jogos Mundiais de Skate, com início previsto para 29 de setembro (terça-feira), em Assunção, no Paraguai, Suzano reforçou seu compromisso com a modalidade ao disponibilizar para a população o Suzano Skate Park, uma das maiores pistas do continente nesta modalidade, onde acontece a reunião de uma comunidade ativa e formação de novos praticantes.

No espaço situado nas instalações do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), são ofertadas aulas aos sábados, das 9h30 às 10h30, e às segundas e quartas-feiras, das 9 às 10 horas e das 16 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas ao lado da pista, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Por todo o País, a pratica do esporte traz uma importância de impacto social e inclusão.

Traz uma integração comunitária. O skate une pessoas de diferentes classes sociais, gêneros e etnias em um mesmo espaço, promovendo o respeito mútuo.

É também uma ferramenta de transformação porque projetos sociais utilizam o esporte para afastar jovens da vulnerabilidade social, oferecendo cidadania e novas perspectivas de futuro.

Há também a importância da ocupação do espaço público. A revitalização ou construção de pistas (pistas de skate e skateparks) transforma locais abandonados em pontos de convivência familiar e cultural.

Em Suzano, para se cadastrar, é necessário apresentar foto 3x4, comprovante de residência de Suzano, RG, CPF e exame clínico que comprove aptidão para a prática esportiva.

Moradores da região norte também podem participar das aulas oferecidas no Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido, na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Gardênia Azul. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 98581-9003.

Inaugurado em dezembro de 2018, o Suzano Skate Park tem 2,6 mil metros quadrados, 24 obstáculos horizontais e verticais, e capacidade para receber mais de 50 skatistas simultaneamente. Desde a abertura, o espaço passa por intervenções de manutenção e melhorias estruturais e de pintura, desenvolvidas a partir do diálogo entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Suzanense de Skate.