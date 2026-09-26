Show de Wesley Safadão lota Praça de Eventos no terceiro dia de Orquídea Fest Poá

A Orquídea Fest Poá 2026 teve mais uma noite de grande sucesso nesta sexta-feira (25), terceiro dia da programação de shows, com a apresentação de Wesley Safadão. Milhares de pessoas lotaram a Praça de Eventos para acompanhar o cantor, que interagiu com a plateia, apresentou grandes sucessos de sua carreira, como “Camarote”, e colocou o público para cantar e dançar durante toda a noite.

Com uma programação que reúne grandes nomes da música nacional, a Orquídea Fest vem movimentando a Praça de Eventos ao longo dos dias de festa. O palco dos shows já recebeu apresentações de Fernandinho, Eyshila e Sarah, além da dupla Maiara & Maraisa.

O prefeito Saulo Souza destacou a participação do público e o sucesso de mais uma noite da festa. “Estamos muito felizes com o que estamos vivendo na Orquídea Fest. Mais uma vez, a Praça de Eventos ficou lotada, agora para receber o Wesley Safadão, que fez um grande show e interagiu muito com o público. É uma festa que reúne famílias, moradores de Poá e visitantes e que está proporcionando grandes momentos para a nossa cidade. E a programação continua, pois neste sábado temos Marcos & Belutti”, afirmou.

Sábado

A programação da Orquídea Fest continua neste sábado (26), a partir das 19 horas, com o show de Marcos & Belutti. A dupla promete levar ao palco sucessos que fazem parte de sua trajetória e dar continuidade à sequência de grandes apresentações nacionais.

Para ter acesso gratuito à pista, o público deve apresentar o ingresso digital, gerado pelo site Guichê Web, e fazer a doação de 1 quilo de açúcar. Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

Além da pista, a festa conta com Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial, com ingressos disponíveis pelo Guichê Web.

No domingo (27), encerrando a programação musical, Péricles será a atração principal da noite. Para o acesso gratuito à pista, será solicitada a doação de 1 litro de óleo.



Domingo especial

O último dia da Orquídea Fest também terá uma programação especial para crianças e famílias. A partir das 10 horas, a Praça de Eventos receberá brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá.

A partir das 14 horas, serão realizados os shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimento.

Também no domingo, crianças de até 14 anos acompanhadas de um adulto terão tarifa zero nos ônibus das linhas municipais de Poá, das 8h às 23h59.

Acessibilidade e inclusão

A Orquídea Fest Poá conta ainda com a Área da Inclusão, espaço preparado para garantir acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O local dispõe de abafadores de ruído, proporcionando maior conforto sensorial, além de intérprete de Libras, ampliando a participação da comunidade surda.

Serviço

Orquídea Fest Poá 2026

Data: 23 a 27 de setembro

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá

Exposição de orquídeas: das 10 às 18 horas

Shows: a partir das 19 horas

Entrada da exposição: gratuita

Pista dos shows: gratuita, mediante ingresso solidário e doação do alimento correspondente ao dia

26/09 – Marcos & Belutti

Entrada solidária: 1 kg de açúcar

27/09 – Péricles

Entrada solidária: 1 litro de óleo

Patrulha Canina e Chiquinho

Entrada gratuita, sem doação de alimento.