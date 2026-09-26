Alto Tietê contabiliza 137 mil faltas a consultas marcadas em 8 meses

As faltas a consultas e atendimentos na rede pública de saúde passam de 137 mil registros no Alto Tietê, segundo dados fornecidos pelas prefeituras. O levantamento considera períodos diferentes de 2026 e aponta que o absenteísmo prejudica o aproveitamento das vagas e pode contribuir para o aumento da demanda por atendimento.

Mogi das Cruzes concentra o maior número informado, com 60.863 faltas. Na Atenção Primária, o índice de absenteísmo é de 18,3% em Clínica Médica, 26% em Ginecologia e Obstetrícia e 22,2% em Pediatria. Ao todo, foram 32.120 faltas em Clínica Médica, 17.400 em Ginecologia e 11.343 em Pediatria.

Em Itaquaquecetuba, foram 40.905 faltas entre janeiro e agosto, em 155.787 agendamentos. O índice de absenteísmo foi de 26,26%. Em 2025, a taxa havia sido de 22,5%. O município mantém a campanha “Sua falta faz falta” e orienta o cancelamento ou reagendamento com pelo menos sete dias de antecedência.

Ferraz de Vasconcelos registrou um total de 27.344 faltas. Foram 16.425 faltas em Clínica Médica entre janeiro e junho, com índice médio de 20,38%. Na Ginecologia, foram 5.378 faltas, com 33,53%, e na Pediatria, 5.541, com 31,23%. Desde maio, o município utiliza WhatsApp para confirmação e cancelamento de consultas e exames.

Em Guararema, foram 7.232 faltas no primeiro semestre. A Clínica Médica teve 4.974 ausências, a Ginecologia e Obstetrícia, 1.271, e a Pediatria, 987. A prefeitura realiza contato por telefone e WhatsApp para confirmar os agendamentos.

Salesópolis contabilizou aproximadamente 1.633 faltas, com média de 275 por mês. A taxa de absenteísmo costuma variar entre 20% e 30%, segundo a prefeitura.

Em Suzano, absenteísmo chega a 20%

Em Suzano, o índice de absenteísmo na Atenção Primária está em 20% neste ano. Não foi informado o número total de faltas.

A Secretaria de Saúde realiza confirmações antes das consultas e orienta que os pacientes comuniquem a ausência com pelo menos 48 horas de antecedência.

Já Arujá informou apenas o índice referente a consultas de oftalmologia que teve uma média de 30% ao mês. Os pacientes recebem até três avisos pelo WhatsApp das UBSs antes dos atendimentos.

Impacto

As faltas sem aviso prévio comprometem o funcionamento da rede porque a vaga reservada deixa de ser utilizada por outro paciente. Com isso, consultas que poderiam ser destinadas a pessoas que aguardam atendimento ficam ociosas.

O problema também pode contribuir para o aumento da demanda reprimida e das filas de espera, principalmente em especialidades com maior procura.

As prefeituras têm adotado confirmações antecipadas, contato por telefone e WhatsApp e campanhas de conscientização.

A orientação é que o paciente avise a unidade assim que souber que não poderá comparecer, permitindo que a vaga seja destinada a outro usuário.