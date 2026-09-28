Economia comportamental é tema de palestras gratuitas do Procon-SP; confira programação

A Fundação Procon-SP promove, nas próximas semanas, uma série de palestras virtuais e gratuitas voltadas à orientação dos consumidores sobre temas atuais relacionados às relações de consumo. A programação é aberta a toda a população e reúne conteúdos que abordam desde os direitos básicos do consumidor até os impactos das novas tecnologias, a sustentabilidade e os fatores que influenciam as decisões de compra.

As atividades são realizadas de forma online, pela plataforma Microsoft Teams, sempre das 14h às 15h30. As inscrições são individuais e gratuitas, e os interessados devem preencher o formulário disponível na página de cada palestra – com direito a certificado de participação. Saiba mais: https://www.procon.sp.gov.br/palestras/

A primeira atividade da programação será a palestra “Armadilhas do Consumo”, no dia próximo 29. Com base nos estudos da Economia Comportamental, o encontro apresenta estratégias de marketing utilizadas no mercado de consumo para influenciar as escolhas das pessoas e aborda alguns dos principais erros cometidos em situações de decisão de compra – a fim de orientar como evitar situações que levem ao consumo por impulso ou desnecessário.

Na sequência, em 6 de outubro, será realizada a palestra “Direitos Básicos do Consumidor”. Entre os temas abordados: oferta e publicidade, garantia e problemas com produtos e serviços, cancelamento de contratos, cobrança de dívidas e serviços de atendimento.

No dia 8 de outubro, a programação aborda as “Relações e Consumo na Era Digital”. Entre os assuntos estão as estratégias utilizadas pelas empresas a partir da observação dos hábitos de consumo dos usuários, publicidade dirigida, indução ao consumo, ameaças cibernéticas e as normas que protegem o consumidor nas transações digitais.

Por sua vez, no dia 13, será realizada a palestra “Consumo e Meio Ambiente”. Voltada aos consumidores e interessados na problemática ambiental e sua relação com o consumo, a atividade propõe reflexões sobre produção e consumo de produtos e serviços e suas consequências para a crise climática global. O encontro também aborda atitudes e comportamentos dos consumidores e seu papel na busca por soluções socioambientais mais sustentáveis.

Palestra presencial

Neste período, a palestra “Orientação Financeira” ganha uma versão presencial, na sede do Procon-SP, no bairro paulistano da Liberdade. A atividade prevista para o dia 7, às 9h, abordará sobre a importância da educação financeira; como fazer um orçamento; sugestão de planilha; tipos de créditos; endividamento; cadastro de proteção ao crédito; regularização de cheques sem fundos; consumismo e aspectos emocionais do consumo. As inscrições também são pelo site: https://www.procon.sp.gov.br/palestras/