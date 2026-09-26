Colisão deixa três feridos e causa incêndio no Rodoanel

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão e um carro de passeio colidirem e pegarem fogo no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na manhã deste sábado (26), na altura de São Bernardo do Campo. O acidente aconteceu por volta das 10h35, no quilômetro 81 da pista interna, no sentido Régis Bittencourt.

Segundo a SPMAR, concessionária responsável pelo trecho, o caminhão, que estava carregado de verduras, trafegava pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção, por motivo ainda desconhecido, e bateu contra a barreira de concreto. O veículo retornou para a pista e atingiu o carro de passeio que seguia pela via.

Na sequência, os dois veículos pegaram fogo e ficaram entre as faixas 1 e 2. A pista interna precisou ser totalmente interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

As três vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local pela equipe médica da concessionária.

A faixa 1 foi liberada às 12h05. Já as faixas 2 e 3 foram liberadas às 15h18, após o serviço de limpeza da pista e a retirada dos veículos.

Durante a ocorrência, o trânsito chegou a registrar 10 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 91 e 81 da pista interna.