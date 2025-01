Samu de Mogi passa a contar com mais quatro ambulâncias para atender a população

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibiliza a partir desta sexta-feira (17/01) quatro novas ambulâncias para o atendimento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) na cidade. Os veículos estavam parados por questões de emplacamento - pendência resolvida pela administração municipal para que os veículos pudessem começar a atender a população.

As quatro viaturas substituíram outros quatro veículos mais antigos, de 2017, que passam a ser reserva técnica. Para o atendimento de Mogi das Cruzes, o Samu conta com sete ambulâncias para casos de urgência emergência, sendo duas avançadas e cinco básicas. Os novos veículos, doados pelo Ministério da Saúde, foram emplacados nesta sexta-feira e já passaram a atender a população no mesmo dia.

“Fizemos um trabalho intenso para que as novas ambulâncias pudessem ser regularizadas e passassem a atender a população de nossa cidade o mais rápido possível. Este é um serviço essencial para a população e é importante que o Samu conte com uma frota adequada para o atendimento”, afirmou o presidente do CRESAMU, Reinaldo de Almeida do Nascimento.

A cidade faz parte do Consórcio Regional do Samu (CRESAMU), que atende seis municípios na região: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel e Mogi das Cruzes.

Além de garantir mais eficiência e qualidade no atendimento à população, a melhoria da frota do Samu também colabora para redução de custos com manutenção de veículos.

O Samu segue, em todo o país, as diretrizes do Ministério da Saúde, sendo o órgão federal responsável pela indicação e repasse de ambulâncias, com base no número de habitantes.