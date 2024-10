Saulo Souza se reúne com eleitores em Poá para agradecer votos

Após vencer nas urnas neste domingo (06/10), o prefeito eleito Saulo Souza (PP), ao lado do vice Delegado Eliardo (PP), esteve na região central de Poá ao longo desta segunda-feira (07/10) para agradecer o apoio da população e a oportunidade de assumir a gestão da cidade em 2025. Assim como fez na eleição de 2020, quando ficou em segundo lugar, o progressista fez questão de retribuir os quase 24 mil votos recebidos, sendo 37,07% dos votos válidos.

Saulo Souza, que superou Diogo Pernoca (Podemos), com 31,96%, e Flavia Verdugo (PL), com 21,78%, comemorou o resultado nas urnas na noite do último domingo ao lado da esposa, Flavia Souza, do pai, o vereador reeleito Dr. Saul Souza (PP), além de familiares e centenas de apoiadores que estiveram na sede do diretório para parabenizá-lo.

Já nesta segunda, sua prioridade foi agradecer cada voto recebido na urna, inclusive para os vereadores eleitos que integram a Coligação Muda Poá (PP, Avante, MDB e PRD), sendo eles Dr. Saul Souza (PP), Professor Rogério Mathias (PP), Edson Demetrio (PP), e Dr. Raphael Grothe (Avante).

“O sentimento de mudança das ruas foi confirmado nas urnas. No domingo a população saiu de casa para votar por um novo tempo de transformação. Fizemos uma campanha limpa, corajosa e respeitando os adversários. Voltamos aqui hoje, na nossa tenda, nosso comitê sem portas e janelas, onde tudo começou, para dizer muito obrigada, Poá”, destacou.

Para Saulo Souza, é hora de unir a população e trabalhar com total dedicação para trazer a mudança que o município precisa. “A população nos deu essa oportunidade e vamos nos dedicar com a máxima entrega, determinação e fé no futuro, como foi nossa jornada até aqui. Vamos unir as pessoas, resgatar uma cidade que traga qualidade de vida e alegria para sua população. Juntos voltaremos a ter uma cidade joia, que faça a diferença na vida de quem aqui mora, dos nossos comerciantes e empresários. Uma cidade onde haja amor, acolhimento e inclusão, prosperidade, progressos e transformação”, ressaltou.

Propostas

Durante a campanha, Saulo Souza destacou suas principais propostas para Poá a partir de 2025, entre elas a instalação do Poupatempo da Saúde, que será uma policlínica integrada a um centro de diagnóstico e imagem.