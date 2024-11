Saulo Souza se reúne com Marcos Damasio em busca de recursos para Poá

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), já iniciou a busca por recursos para o município com os deputados estaduais e federais, conforme prometido ainda na campanha. A primeira visita após a eleição se deu na última terça-feira (29/10) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde se reuniu com Marcos Damasio (PL). Na ocasião, o parlamentar se colocou à disposição para enviar verba ao município que será destinada a projetos nas áreas de Segurança e Saúde.

“O encontro foi bastante produtivo. O deputado Marcos Damasio está disposto a colaborar com o projeto de mudança que nós temos para Poá e sem dúvida sua ajuda, assim como de todos os outros parlamentares com que iremos nos reunir, será muito importante para levar nossa cidade para o próximo nível”, destacou Saulo Souza.

Em seu terceiro mandato, o deputado estadual confirmou seu comprometimento com a população de Poá e com a próxima gestão. “Recebemos o prefeito eleito Saulo Souza aqui em nosso gabinete na Assembleia Legislativa e reforçamos nosso compromisso de trabalho para Poá. Já destinamos recursos para a finalização das obras do novo viaduto e seguiremos ajudando a cidade a superar obstáculos e avançar, inclusive na saúde.”

Ao longo de sua campanha para prefeito, Saulo Souza afirmou que recorreria a todos os deputados estaduais e federais a fim de buscar apoio para a realização de obras e convênios que beneficiem a população poaense.

"Bateremos na porta de todos os parlamentares que tiveram votos na nossa região e vamos buscar recursos que possam ser revertidos a favor da nossa cidade. É papel do prefeito fazer essa articulação e apresentar os projetos da cidade. Já estamos fazendo esse trabalho para que Poá volte a ser protagonista no Alto Tietê”, acrescentou o prefeito.