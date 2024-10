Saulo Souza se reúne com vereadores eleitos e destaca que governo será de união

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), se reuniu nesta terça-feira (15/10) com os vereadores que assumirão o Legislativo em 2025 para um almoço de integração. Na ocasião, ele se colocou à disposição dos parlamentares e reforçou a importância do Executivo e do Legislativo caminharem juntos a fim de promoverem as mudanças que a cidade precisa.



Ao lado do vice-prefeito eleito Delegado Eliardo (PP), Saulo Souza relembrou os desafios da campanha eleitoral e seu desejo de caminhar ao lado dos veadores. “Todos nós ultrapassamos uma barreira muito difícil, que foi a eleição. Agora, temos um desafio ainda maior que é unir nossas intenções, nossos propósitos e nosso desejo de mudar a cidade de Poá. Coloco-me inteiramente à disposição, assim como nosso vice, para que possamos construir uma nova história pelos próximos quatro anos”, acrescentou.



No encontro, que reuniu os vereadores eleitos Dr. Raphael Grothe (Avante), Edson Demetrio (PP), Gian Lopes (Republicanos), Fabinho do São José (Republicanos), Rogerinho (PSB) e Renato da Padaria (Podemos) e os parlamentares reeleitos Dr. Saul Souza (PP), Rogério Mathias (PP), Lucas Ferrari (PP), Emerson Dentinho (Pode), Fabio Suru (PL), Saulo Dentista (União) e Welson Lopes (PL), o mesmo desejo de união foi reforçado pelo vice-prefeito Delegado Eliardo. Ele enfatizou a missão de fazer o melhor para Poá em parceira com o Executivo e a importância de manter um bom relacionamento entre os dois poderes.



Também presente no encontro, a primeira-dama Flávia Souza afirmou que próximo governo será de amor, união e paz. “Queremos unir a nossa cidade, porque é isso que a população poaense está precisando. Contem conosco também como um braço forte na área social”, finalizou.