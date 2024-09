Saulo Souza sofre ataque com faca durante caminhada em Poá

O candidato a prefeito de Poá Saulo Souza (PP) e sua equipe foram ameaçados por um homem armado com uma faca durante caminhada realizada no último sábado (14/09), na Vila Pereta. O indivíduo, que ainda não foi identificado, atingiu a porta do caminhão utilizado na campanha com uma facada após receber a informação de que o prefeiturável estava no veículo.

Saulo Souza falou sobre o ataque nesta sexta-feira (20/09). Ele paralisou a caminhada que estava fazendo em Calmon Viana para tranquilizar a população, os apoiadores e sua equipe, além de apresentar o boletim de ocorrência e a faca utilizada no ataque, que acabou sendo recuperada após o acusado deixá-la cair antes de fugir.

“Ao longo dos últimos meses, tenho sido vítima de fake news, tenho sofrido sérios ataques à minha honra, à minha família, ao meu trabalho e à minha carreira profissional, mas um ataque à nossa integridade física é algo ainda mais grave. Registramos o B.O. e vamos aguardar a investigação para saber quem foi o autor e qual a sua real motivação”, destacou o candidato.

De acordo com o boletim de ocorrência, Saulo Souza e o candidato a vice-prefeito Delegado Eliardo (PP) caminhavam com integrantes do Movimento Muda Poá pelo bairro, conversando com moradores e apresentando seu plano de governo, quando o homem questionou para membros da equipe “onde está o prefeito?”.

Em seguida o indivíduo foi até o veículo, atingiu a porta com uma facada e fugiu. “Um membro da equipe estava dirigindo o caminhão no momento do ataque. O golpe de faca desferido atravessou a lataria”, detalhou Delegado Eliardo. Segundo ele, o caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Poá.