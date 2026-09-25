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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Região

Metrô de São Paulo estende operação 24 horas nos fins de semana até janeiro de 2027

Em caráter experimental, linhas de metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata continuarão funcionando sem interrupção entre sábado e domingo

25 setembro 2026 - 18h30Por da Agência SP
A medida amplia as opções de transporte para quem trabalha em horários noturnos, participa de eventos, frequenta atividades culturais ou precisa se deslocar pela cidade durante a madrugadaA medida amplia as opções de transporte para quem trabalha em horários noturnos, participa de eventos, frequenta atividades culturais ou precisa se deslocar pela cidade durante a madrugada - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

O Metrô de São Paulo prorrogou até 31 de janeiro de 2027 a operação ininterrupta nas madrugadas dos fins de semana. Em caráter experimental, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata seguirão funcionando sem interrupção entre sábado e domingo para embarque e desembarque de passageiros.

A medida amplia as opções de transporte para quem trabalha em horários noturnos, participa de eventos, frequenta atividades culturais ou precisa se deslocar pela cidade durante a madrugada.

Pesquisa realizada pelo Metrô aponta que a maior parte dos passageiros utiliza o sistema para lazer (72%), seguida por deslocamentos relacionados ao trabalho (27%). A pesquisa também indica que 84% dos frequentadores da madrugada utilizam o Metrô três dias ou mais por semana.

Desde o início da iniciativa, em 6 de dezembro de 2025, foram registrados perto de 665 mil embarques durante o período da madrugada, média de 15,8 mil passageiros por noite.

A Linha 3-Vermelha concentra o maior volume de passageiros no período, com 345,4 mil embarques, seguida pelas linhas 2-Verde (157,8 mil), 1-Azul (148 mil) e 15-Prata (13,5 mil). Entre as estações mais movimentadas na madrugada estão Palmeiras-Barra Funda, República, Consolação, Anhangabaú e Tatuapé.

Durante o período experimental, o Metrô monitora a demanda, os padrões de deslocamento dos passageiros e os impactos da operação sobre as atividades de manutenção. As informações servirão de base para avaliar os resultados da iniciativa e subsidiar futuros estudos sobre o atendimento na faixa horária da madrugada.

Formas de pagamento

Os passageiros podem acessar o sistema utilizando pagamento por aproximação EMV (Elo, Mastercard e Visa) com cartões de crédito e débito físicos ou virtuais (celulares e smartwatches) diretamente em todas as catracas do sistema. Também seguem disponíveis as demais modalidades de acesso, como Bilhete Único, Cartão TOP e QR Code, de acordo com as regras de cada sistema.

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