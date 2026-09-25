Orquídea Fest tem segundo dia de shows marcado por grande público e apresentação de Maiara & Maraisa

A Orquídea Fest Poá 2026 teve mais uma noite de grande sucesso nesta quinta-feira (24), segundo dia de shows da programação, com a apresentação de Maiara & Maraisa. A dupla sertaneja levou seus principais sucessos ao palco da Praça de Eventos e reuniu um grande público, que cantou junto durante toda a apresentação. A programação continua nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, com o show de Wesley Safadão.
Durante o show, as artistas também destacaram a beleza e a importância da festa para Poá.
Maiara & Maraisa apresentaram músicas que marcaram a trajetória da dupla e fizeram o público acompanhar cada momento do espetáculo. A apresentação foi mais um destaque da programação da Orquídea Fest, que reúne grandes nomes da música nacional ao longo de cinco dias.
O prefeito Saulo Souza acompanhou a apresentação e destacou o sucesso da segunda noite de shows. “Foi mais uma noite muito especial na Orquídea Fest. Maiara & Maraisa fizeram um grande show, levantaram o público e ainda destacaram no palco a beleza e a importância da nossa festa. É muito gratificante ver a Praça de Eventos cheia e perceber que a Orquídea Fest já se consolidou como um dos maiores eventos da região do Alto Tietê e Grande São Paulo. E ainda temos muita programação pela frente”, afirmou.
Festa continua com Wesley Safadão
Depois da noite sertaneja com Maiara & Maraisa, a programação segue nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, com o show de Wesley Safadão. No sábado (26), será a vez de Marcos & Belutti comandarem a festa. O encerramento acontece no domingo (27), com a apresentação de Péricles.
A entrada na pista dos shows é gratuita, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento correspondente ao dia. Os ingressos solidários devem ser gerados pelo site Guichê Web, e os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.
Para o show de Wesley Safadão, nesta sexta-feira, será solicitada a doação de 1 quilo de feijão. No sábado, para Marcos & Belutti, a contribuição será de 1 quilo de açúcar. Já no domingo, para Péricles, será necessário doar 1 litro de óleo.
Além da pista, a festa conta com Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial, com ingressos disponíveis pelo Guichê Web.
Os grandes shows são realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos. A parceria permite manter a entrada gratuita na pista e reforça o caráter solidário da programação.
Acessibilidade e inclusão
A Orquídea Fest conta novamente com a Área da Inclusão, espaço preparado para garantir acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O local dispõe de abafadores de ruído, proporcionando maior conforto sensorial, além de intérprete de Libras, ampliando a participação da comunidade surda.
Domingo especial
Além do show de Péricles, o domingo (27) terá uma programação especial para crianças e famílias. A partir das 10 horas, a Praça de Eventos receberá brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá.
A partir das 14 horas, serão realizados os shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. As apresentações terão entrada gratuita e não será necessária a doação de alimentos.
Também no domingo, crianças de até 14nahis acompanhadas por um adulto terão tarifa zero nos ônibus das linhas municipais de Poá, das 8h às 23h59.
Serviço
Orquídea Fest Poá 2026
Data: 23 a 27 de setembro
Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá
Exposição de orquídeas: das 10 às 18 horas
Shows: a partir das 19 horas
Entrada da exposição: gratuita
Pista dos shows: gratuita, mediante ingresso solidário e doação do alimento correspondente ao dia
25/09 – Wesley Safadão
Entrada solidária: 1 kg de feijão
26/09 – Marcos & Belutti
Entrada solidária: 1 kg de açúcar
27/09 – Péricles
Entrada solidária: 1 litro de óleo
Patrulha Canina e Chiquinho
Entrada gratuita, sem doação de alimento.
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