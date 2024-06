Sindicato propõe revisão de vagas rotativas no comércio da região

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) propôs uma revisão no número de vagas rotativas no comércio do Alto Tietê.

Segundo Valterli Martinez, presidente da entidade, usa como exemplo um projeto de estacionamento rotativo implantado em Mogi das Cruzes, durante obras de pavimentação na Avenida Voluntário Pinheiro Franco (Avenida dos Bancos), uma das vias mais importantes da região central.

Vagas

As vagas foram implantadas na Rua Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, ambas no Centro de Mogi. De acordo com Valterli, foram visitados 180 estabelecimentos comerciais no Centro. Segundo ele, 90% dos entrevistados solicitaram que as vagas fossem rotativas, ainda que fossem de maneira provisória, aponta.

Solicitação

A solicitação foi atendida e surtiu efeitos. “A princípio foi um sucesso. Quase 70% dos pontos comerciais fechados foram alugados. Solicitei que a validade se estendesse até o Dia das Mães. Agora estou negociando até o final do ano”, explicou o presidente do Sincomércio.

Com relação às demais cidades da região, Martinez informou que ainda fará uma análise antes de repassar a ideia para outras cidades.

“Vamos ver o que deu certo e errado. Tentar resolver os problemas para apresentar aos demais prefeitos”, concluiu.