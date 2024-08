Suzano e Poá confirmam uma morte cada e região chega a 39 vítimas fatais da dengue

Suzano e Poá confirmaram, nesta quarta-feira (14), mais uma morte por dengue cada. Com as confirmações, o Alto Tietê chegou a 39 óbitos pela doença em 2024.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a vítima foi um homem de 82 anos que tinha histórico de hipotireoidismo e mal de Alzheimer. O idoso faleceu no Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano no dia 5 de abril.

A vítima de Poá também era um homem idoso. Ele tinha 76 anos, de acordo com a Prefeitura, e faleceu no dia 3 de junho. O resultado do exame de sorologia da vítima foi disponibilizada pelo Instituto Adolfo Lutz no dia 6 de agosto.

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, Mogi das Cruzes é a cidade com mais mortes por dengue na região, com 16 vítimas. Suzano aparece atrás com nove óbitos. Itaquaquecetuba (4), Poá (3), Santa Isabel (2), Biritiba Mirim (2), Guararema (2) e Ferraz de Vasconcelos (1) também tiveram mortes pela doença. Arujá e Salesópolis são as cidades que não tiveram vítimas fatais pela dengue em 2024.