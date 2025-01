Trabalho de limpeza em cursos d´água tem continuidade no Córrego dos Canudos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está dando continuidade aos serviços de limpeza dos principais cursos d´água da cidade. Após o desassoreamento do Rio Jundiaí, feito em parceria com a SP Águas, as frentes agora se concentram no Córrego dos Canudos, em Braz Cubas, visando aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais e minimizando assim os efeitos das chuvas típicas desta época.

A prefeita Mara Bertaiolli vistoriou os trabalhos na manhã desta terça-feira (07), acompanhada das equipes da Secretaria de Serviços Urbanos. Equipes e maquinário estão empenhados na remoção de materiais, detritos, terra e mato depositados no leito do córrego, o que compromete a vazão do curso d´água, além de cuidarem do corte da vegetação do entorno.

A limpeza em rios e córregos é uma das frentes da operação iniciada na última semana para prevenir e minimizar as consequências das chuvas intensas neste período do ano, principalmente nas regiões ribeirinhas. Os trabalhos começaram pelo distrito de Jundiapeba, com a participação de diversas Secretarias e nesta semana já estão atingindo outros bairros e regiões da cidade.

Somente nesta segunda-feira (06), o mutirão em Jundiapeba resultou em 62.040 metros quadrados de capinação, 19.960 metros de varrição, 96 toneladas de resíduos removidos com varrição e capinação, 3.500 metros de guias pintadas, 3.500 metros de estradas de terra niveladas, 200 metros de valetas desobstruídas, que geraram 12 viagens com caminhão transportando os resíduos removidos, 56 bocas de lobo limpas e/ou reformadas, 70 metros de rede de esgoto desobstruída, duas toneladas de resíduos retirados de bocas de lobo e 181 pontos visitados pelas equipes da Secretaria de Saúde, pela operação de prevenção contra a dengue.

Os trabalhos seguirão ao longo dos próximos dias nos principais cursos d'água da cidade. Também está sendo desenvolvida uma força-tarefa específica de roçada e raspagem em diferentes bairros da cidade, com as equipes responsáveis pelos trabalhos de limpeza pública do município.