Transporte de Ferraz segue com força-tarefa de serviços de sinalização

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, está com uma força-tarefa nos bairros da cidade realizando sinalização de solo e recuperação e instalação de placas de trânsito.

Para este ano de 2025, um cronograma foi montado mediante os pedidos da população e os trabalhos concentrados pela Equipe de Sinalização que ocorrem diuturnamente desde 2021.

O titular da pasta, Osni Pasquarelli, comentou sobre as ações que ocorrem na cidade. “A Equipe de Sinalização segue a todo vapor pelas ruas do município com as pinturas de solo e revitalização ou troca das placas que possam ter sido vandalizadas ou deterioradas pela ação do tempo”, disse o secretário.

Vale salientar que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana conta com oficina própria que dá manutenção nas placas, sempre que possível, o que gera economia de recursos públicos e evita o descarte precoce do material.

Por fim, o secretário tranquiliza a todos sobre a execução dos serviços. “Todos os pedidos feitos pelos ferrazenses serão contemplados neste cronograma de serviços que traçamos para este primeiro momento de 2025. Nenhum bairro será esquecido, pelo contrário, todos são importantes e em breve as nossas equipes estarão atuando nos locais solicitados”, pontuou.

Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4674-4000, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.