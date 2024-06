Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as 50 com mais empregos gerados

Três cidades do Alto Tietê apareceram em lista do Governo do Estado das 50 cidades com maior geração de empregos nos últimos 12 meses (entre maio de 2023 e abril de 2024).

A primeira a aparecer é Mogi, com 6.051 empregos, na posição 11.

Itaquá é a seguinte, na posição 31, com 2.331 vagas geradas.

E Ferraz, com 1.524 vagas geradas e na posição 49.

O levantamento também traz as 50 cidades com maior geração somente em 2024.

Nessa lista, apenas Mogi das Cruzes aparece, com 3.172 vagas, na posição 13.

Estado

Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas no estado: 0,54% em abril, 2,08% no acumulado do ano e 3,49% em 12 meses. Além disso, São Paulo criou 31,8% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

No Sudeste, o estado de São Paulo foi responsável por criar cerca de 60% do total de vagas da região em todos os períodos.

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas em abril. Veja o desempenho de cada setor da economia:

Serviços: 41.734; Indústria geral: 15.497; Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 8.795; Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 6.232; Construção: 4.051.

Enquanto o salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.081,50, em São Paulo foi de R$ 2.403,33.