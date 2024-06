UMC aborda inteligência artificial em Jornada dos cursos Tecnólogos de Negócios

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) promoveu no mês de junho uma “Jornada dos Cursos de Gestão dos Cursos Tecnólogos em Marketing, Qualidade, Logística, Processos Gerenciais e Recursos Humanos”. Nesta edição o evento abordou o tema de maior relevância e em alta no momento: “Inteligência Artificial – O presente e o futuro”.

O evento reuniu ex-alunos dos cursos tecnólogos que trouxeram suas histórias de sucesso para o debate: desafios e perspectivas, com o tema “Da graduação pra vida profissional”.

“IA, Inteligência Artificial, mas e AÍ?" foi o tema da palestra provocativa de Edinar Junior profissional que atua no setor de tecnologia há mais de 24 anos – 17 deles trabalhando em mais de nove áreas para a multinacional IBM; além de experiências internacionais nas Filipinas, Emirados Árabes e América Latina.

Outro tema abordado foi “Como transformar ideias em startups de sucesso utilizando Inteligência Artificial”, com Sidney Haddad, da Myvillage. Haddad em sua fala levou o público a mergulhar na jornada fascinante de um empreendedor que começou como estagiário e construiu duas startups de sucesso em uma década.

“Se você está saindo da faculdade ou buscando inspiração para sua jornada empreendedora, é importante pensar nessa palestra como um guia motivador para transformar sonhos em realidade”, destacou Sidney Haddad que é CEO da Myvillage, empresa com clientela em todo o Brasil.

Já na palestra “Inteligência Artificial Generativa - cases práticos”, com o palestrante Hélio Ribeiro, formado em Engenharia Elétrica pela UMC, pós-graduando em MBA de Marketing, engenheiro de dados certificado pelo Google o público pôde conhecer melhor a Engenharia de Dados, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina na prática.