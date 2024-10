Unipiaget amplia número de cursos estrelados e lança vestibular com destaque para 2025

O Unipiaget obteve resultados ainda mais expressivos na avaliação do Guia Estadão/Quero Educação 2024, consolidando-se como uma das principais instituições de ensino do Alto Tietê. Em comparação ao ano anterior, o Centro Universitário ampliou seu número de cursos estrelados de 13 para 14, com um total de 49 estrelas, seis a mais do que em 2023. Entre os cursos avaliados, metade deles alcançou o selo de Curso Destaque Brasil, atribuído aos que receberam 4 estrelas. Além disso, o curso de Estética e Cosmética foi eleito Melhor Curso da Região, refletindo o crescente reconhecimento da qualidade do ensino oferecido pela instituição.

Segundo o reitor do Unipiaget, Marcus Rodrigues, esse resultado é fruto de um grande esforço coletivo. “Isso mostra todo o empenho da nossa comunidade acadêmica, que, a cada ano, consegue mais estrelas na avaliação do Guia do Estudante. Ficamos muito contentes, pois isso comprova o trabalho sério que fazemos. Os alunos também têm compreendido e colaborado com esse esforço. Neste ano, além de termos um número maior de estrelas, todos os nossos cursos avaliados foram estrelados, e, desses, 50% receberam a avaliação de Destaque Brasil, com quatro estrelas. Esse resultado é motivo de muito orgulho para toda a comunidade do UniPiaget”, destacou.

Estes apontamentos confirmam a trajetória de excelência do Centro Universitário, que se prepara para receber novos estudantes no vestibular de 2025. As inscrições já estão abertas para 19 cursos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, com aulas 100% presenciais. Entre os diferenciais, o Unipiaget oferece uma infraestrutura moderna, com laboratórios práticos desde o primeiro semestre, proporcionando uma formação completa e voltada para as exigências do mercado de trabalho. Além disso, um novo complexo está em construção para atender com mais conforto os alunos, com a primeira etapa entregue em 2025.

O reitor destaca ainda que a instituição se mantém atenta às demandas regionais, promovendo projetos sociais de impacto, como a Farmácia Universitária Solidária e o Núcleo de Práticas Jurídicas, além de estar fortemente integrada à comunidade acadêmica local. “Convidamos todos os interessados a participar do nosso vestibular e fazer parte da melhor instituição de ensino superior do Alto Tietê. Esse é o momento de se preparar para o futuro com uma educação de qualidade e certificada por avaliações nacionais”, ressaltou.

Com 100% dos cursos avaliados estrelados, o Unipiaget reafirma sua posição de liderança no cenário educacional regional. As inscrições para o vestibular 2025 já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da instituição https://unipiaget.edu.br/.