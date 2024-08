Unipiaget inicia segundo semestre com turmas confirmadas para todos os cursos de Graduação

O Centro Universitário Piaget em Suzano, deu início às aulas do segundo semestre de 2024 com turmas confirmadas para todos os 19 cursos de Graduação nos períodos manhã e noite. Embora as aulas tenham começado nesta segunda-feira (5), ainda há algumas vagas remanescentes disponíveis, e os interessados devem se apressar para garantir a matrícula e iniciar os estudos ainda neste semestre.

O Unipiaget, foi classificado pelo 2º ano consecutivo como a melhor instituição de Ensino Superior do Alto Tietê, segundo apontamento do ENADE/MEC com IGC 4, além das aulas 100% presenciais possui uma infraestrutura concebida exclusivamente para o ensino superior, aulas práticas em laboratórios desde o início de cada curso, biblioteca física e digital, além de controle de acesso biométrico e estacionamento interno para alunos, para maior segurança.

O reitor Marcus Rodrigues enfatizou o compromisso da instituição com a comunidade, destacando a integração entre teoria e prática através de projetos desenvolvidos no Unipiaget, como a Farmácia Universitária Solidária, o Núcleo de Práticas Jurídicas e a Clínica da Saúde, além dos projetos de extensão, que oferecem atendimento à comunidade e experiência prática diferenciada aos estudantes, desde o 1º semestre do curso.

Os interessados podem conferir todos os cursos disponíveis no endereço www.unipiaget.edu.br, ou comparecer diretamente no Campus localizado na Av. Mogi das Cruzes, 1001 – Jardim Imperador – Suzano, de 2ª a 6ª feira das 9h as 20h.