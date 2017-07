Evento de empreendedorismo, Innovation Day acontece no sábado em Suzano

O Innovation Day será realizado no próximo sábado (29). O evento é voltado ao empreendedorismo, tecnologia e inovação, e contará com painéis dos principais profissionais do mercado atual, como Facebook Ads, Google Adwords e IBM Watson. O espaço ainda reunirá startups, mesa de negócios, workshops e food trucks. Além do fórum de Smart Cities, com a presença de prefeitos da região. As inscrições, abertas a universitários, empresários e à população geral, estão disponíveis pelo site www.innday.com.br.

O Innovation Day é idealizado pelo empreendedor suzanense Leandro Correia, que também encabeça a Lab Inova- processos de inovação. Correia está na 16ª empresa e se considera um 'serial empreendedor'. "Acabo aprendendo com os erros, sempre fui de criar e empreender".

O empresário conta que há anos participa de eventos voltados ao empreendedorismo, tecnologia e inovação. Com o conhecimento adquirido, percebeu que os conteúdos estão disponíveis nas capitais, mas não chega ao Alto Tietê, que fica há menos de 40 quilômetros de São Paulo. "Universitários não tem noção do que está acontecendo no mercado, os professores universitários são despreparados para entregar conteúdo atual e de qualidade. Enxerguei nesse problema uma oportunidade de reunir bons players para fazer esse papel", diz sobre a criação do Innovation Day.

Leandro acredita realizar um trabalho pioneiro na região, neste porte. "O empreendedorismo parte de dentro para fora. Tento mostrar oportunidades no mercado tecnológico. A dificuldade é entender qual o primeiro passo, uni vários caminhos para isso". O evento já conta com mais de 2,5 mil inscritos e promete uma experiência de transformação do mindset (mentalidade) dos participantes.

O Innovation Day acontecerá Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e terá 13 horas de atividades. Será realizado das 9 às 22 horas. As mais de 50 trilhas serão divididas em seis arenas. Haverá palestras, workshops, arena colaborativa, fórum de discussões, exposição de startups, stands de realidade virtual além de feira gastronomia. As inscrições e o cronograma completo estão disponíveis no site www.innday.com.br.