12ª edição do 'Baby me Leva!' será no domingo com cerca de 50 animais

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-Estar Animal, realiza no próximo domingo (28/07), no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) mais uma edição do projeto “Baby me Leva!”, das 10 às 17 horas, com cerca de 50 animais, entre cães e gatos, disponíveis para adoção.

Este será o 12° evento deste ano, realizado a fim de encontrar novos lares aos animais e, além dos eventos presenciais, há também a opção de visualizar os animais e agendar uma visita por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, em que os interessados passarão por uma avaliação de perfil. Vale destacar que a adoção será oficializada apenas após o preenchimento de um formulário, confirmando que o cuidado do animal agora é de responsabilidade do adotante.

Para mais informações, os interessados em adotar um pet ou participar do projeto podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou comparecer à sede do órgão, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) localizado na rua Paulo Portela, 210, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.