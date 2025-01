25,7 mil alunos da rede municipal de Suzano retornam em fevereiro

Os 25.749 alunos da rede municipal de ensino de Suzano retornam às escolas no dia 6 de fevereiro, de acordo com as informações da Prefeitura. O dia em questão é uma quinta-feira.

A Secretaria de Educação de Suzano afirmou que pretende ampliar o número de vagas. A pasta mantém uma política permanente para o mapeamento e atendimento da demanda de vagas em todas as etapas, sempre no planejamento do atendimento conforme demanda e movimentação da própria rede.

Em relação às vagas em creche, a Prefeitura disse que não é diferente, “sendo que o município se empenha em convênios com entidades, ampliação de salas de aula e novas unidades municipais, sempre que necessário”.

Alunos da rede particular voltam mais cedo

Os estudantes da rede particular de ensino em Suzano têm seu retorno às aulas antes do que os alunos da rede pública. O DS conversou com diretores de escolas particulares para saber a data de volta às aulas e o número de estudantes.

No Colégio Silogeu são cerca de 600 alunos entre educação infantil, fundamental e médio. Todos esses estudantes têm seu retorno à escola marcado para o dia 29 de janeiro, uma quarta-feira.

Já no Colégio Sol, os 400 alunos têm sua volta agendada para o dia 28 de janeiro, uma terça-feira. A diretora, Sol Shiga, falou sobre a preparação do momento de volta às aulas.

“No Colégio Sol, cada detalhe foi cuidadosamente preparado para receber nossos alunos e seus familiares com carinho e acolhimento. Nossa equipe pedagógica, como sempre, está animada, comprometida e ansiosa para começar mais um ano. Com todos caminhando juntos, é muito mais fácil para construir a missão de e2025 com grandes aprendizados, conquistas e momentos inesquecíveis”, disse