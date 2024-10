4ª caminhada do Outubro Rosa é um sucesso em Ferraz

Mais uma caminhada do "Outubro Rosa" foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 24, em Ferraz de Vasconcelos levando muita animação, conscientização e a mensagem principal: a da prevenção contra o Câncer de Mama pelas ruas da cidade.

Cerca de 800 pessoas acompanharam o trajeto com camisetas rosas e bexigas. A concentração foi na rua Pedro Foschini, na Vila Romanópolis, em frente ao Paço Municipal. A entrada da Prefeitura de Ferraz foi enfeitada com um arco de bexigas rosas.

A caminhada já tradicional na cidade é realizada pela Secretaria de Saúde com o apoio das secretarias de Cultura e Turismo; Educação, Transportes e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Comunicação.

Algumas autoridades do município participaram da caminhada como a prefeita Priscila Gambale, secretários municipais e os vereadores José Juca de Araújo Neto, o Juca do São Judas, Denerval Jardim, o Deí, além dos vereadores eleitos Renatinho Ramos e a professora Selma. O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, falou da mensagem importante a todos os participantes e dos serviços disponíveis na rede municipal a toda as ferrazenses: "Mulheres cuidem da saúde e façam os exames anualmente. Se for detectado algum problema procurem uma unidade que dará suporte a vocês. A saúde, em primeiro lugar!", finalizou.

A cidade tem realizado durante este mês palestras, rodas de conversa e atividades especiais nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serviços de saúde. Além disso, estão sendo realizados coletas de Papanicolau, raio-x, ultrassonografias e mamografias tão importantes para detectar qualquer alteração precocemente.

A caminhada saiu da rua Pedro Foschini e contornou o Centro de Convenções, na Avenida Brasil, no centro, em direção ao Calçadão da XV de Novembro. De lá, os participantes desceriam pela rua Otávio Rodrigues Barbosa; Godofredo Osório Novaes, retornando pela Avenida Brasil e encerrando no Centro de Convenções. Devido a garôa, o trajeto foi encurtado para o calçadão, finalizando no centro comercial com o professor Hemílson Dias e suas alunas.