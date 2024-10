7ª edição do Liquida Suzano Autos segue durante todo o final de semana

A 7ª edição do Liquida Suzano Autos segue atraindo visitantes de toda a região para o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Desde quinta-feira (17/10), o evento tem proporcionado ao público uma variedade de opções em veículos, com mais de 500 carros em exposição, e os interessados podem visitar o espaço até este domingo (20/10), sempre das 9 às 20 horas.

A iniciativa promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano) junto à MP Feiras & Eventos conta com o apoio do Banco Santander, sendo parte da campanha “Compre em Suzano” ao fomentar o setor automobilístico e promover amplas oportunidades para o público sair do parque de carro novo.

O presidente da entidade organizadora, Rodrigo Guarizo, explica que o evento oferece uma oportunidade única de adquirir seu próximo veículo com ofertas. “Ao longo dos quatro dias de Liquida, nossa missão é criar uma experiência diferenciada e vantajosa aos clientes, seja no momento da compra do seu veículo com os lojistas parceiros, ou ainda ao visitar os food trucks que estão posicionados bem na entrada do parque”, apontou.

Ao todo, o feirão conta com 14 stands de concessionárias suzanenses. São elas: TDM Multimarcas; 14.80 Multimarcas; Like Automóveis; Tico Multimarcas; Du Carmo Veículos; Hope Multimarcas; Uniclass Multimarcas; Jeta Car Multimarcas; Mogi + Veículos; Prime Car - One Vip; JME Veículos; AR Motor Sport; Gomes Automóveis e Paganni Multimarcas, além de disponibilizar uma praça de alimentação com a presença de estabelecimentos como Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose.

“É uma oportunidade única para curtir o final de semana, conhecer as últimas novidades do mercado automotivo e, quem sabe, encontrar o carro dos sonhos, tudo isso em um ambiente familiar e descontraído", completou Guarizo.