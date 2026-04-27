Ação de conscientização sobre Autismo, Alzheimer e Parkinson no dia 30 de abril em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, no próximo dia 30 de abril, uma ação especial de conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson. O evento acontecerá no Centro de Especialidades Médicas (CEM), com duas sessões, às 9h30 e às 13h30.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação, promover o acolhimento e orientar a população sobre essas condições, que impactam diretamente a qualidade de vida de pacientes e familiares.

A programação inclui palestras com profissionais da área da saúde, orientações específicas para familiares e cuidadores, entrega de materiais informativos e roda de conversa para troca de experiências. A proposta é fortalecer o conhecimento, combater o preconceito e incentivar o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado.

A ação integra o calendário de conscientização do mês de abril e reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde e o cuidado integral da população.

O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para que moradores tenham acesso a informações qualificadas e apoio especializado.

O CEM está localizado na Av. Brasil, 2159 – Vila Romanópolis.