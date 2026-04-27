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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Cidades

Ação de conscientização sobre Autismo, Alzheimer e Parkinson no dia 30 de abril em Ferraz

Evento gratuito contará com palestras, orientações e atividades voltadas à população e familiares

27 abril 2026 - 10h20Por De Ferraz
Ação de conscientização sobre Autismo, Alzheimer e Parkinson no dia 30 de abril em FerrazAção de conscientização sobre Autismo, Alzheimer e Parkinson no dia 30 de abril em Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, no próximo dia 30 de abril, uma ação especial de conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson. O evento acontecerá no Centro de Especialidades Médicas (CEM), com duas sessões, às 9h30 e às 13h30.

 

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à informação, promover o acolhimento e orientar a população sobre essas condições, que impactam diretamente a qualidade de vida de pacientes e familiares.

 

A programação inclui palestras com profissionais da área da saúde, orientações específicas para familiares e cuidadores, entrega de materiais informativos e roda de conversa para troca de experiências. A proposta é fortalecer o conhecimento, combater o preconceito e incentivar o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado.

 

A ação integra o calendário de conscientização do mês de abril e reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde e o cuidado integral da população.

 

O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para que moradores tenham acesso a informações qualificadas e apoio especializado.

 

O CEM está localizado na Av. Brasil, 2159 – Vila Romanópolis.

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