Festa do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano sorteia 111 prêmios, entre eles uma moto zero km

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realizou no domingo (26/4) a 13ª edição da Festa do Trabalhador. O evento lotou o Clube do Sindicato, localizado no Jardim Samambaia, e teve um concorrido sorteio de prêmios, com 111 prêmios, entre eles uma moto zero km. O presidente Léo Cervegeira comandou o sorteio, ao lado dos diretores e funcionários do Sindicato, e fez um balanço positivo da festa:

“Tudo foi muito bem organizado, graças ao trabalho em equipe de diretores e funcionários do Sindicato, e com isso as famílias que compareceram tiveram um dia de muito lazer, sol e diversão, fora o sorteio, que foi concorrido. Temos um compromisso histórico com os trabalhadores e também com a comunidade, que foi reafirmado neste domingo”, disse Léo.

O domingo foi quente e animou crianças, jovens e adultos. Todos se divertiram com pipoca, pastel e refrigerante. Na área externa, as pessoas fizeram churrasco, jogaram futebol e aproveitaram as piscinas adulta e infantil.

Pouco antes do início do sorteio, o presidente Léo Cervegeira anunciou que o Clube receberá uma placa em homenagem ao presidente Pedro Benites, falecido em janeiro.

A diretoria do Sindicato confeccionou uma placa em metal, que será instalada na entrada do Clube. "O Pedro foi um amigo e um exemplo para mim, assim como foi para todos os diretores, amigos e familiares. Tive a felicidade de conviver com ele durante 12 anos e aprendi muito. Ele merece uma homenagem como essa", disse Léo, dirigindo-se às filhas Evelyn e Sabrina, além da esposa Janaína, que estavam visivelmente emocionada. Os netos de Benites também estiveram na homenagem, assim como familiares do tesoureiro-geral Valdevino Tadeu de Andrade, que faleceu em dezembro.

O vice-prefeito Said Raful e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participaram do sorteio, assim como o presidente do Sindicato da Construção Civil de Mogi das Cruzes e região, Josemar Bernardes André, e o vereador Max do Futebol.

Assim como aconteceu no ano passado, em 2026 houve uma mudança no regulamento do sorteio de 80% dos melhores prêmios foram sorteados entre os sócios do Sindicato. O ganhador da moto zero quiômetro foi Renato Trajano Coelho da Costa, funcionário da NSK. A moto veio junto com 2 vales-combustível, antena de proteção contra linha de cerol, capacete e documentação.