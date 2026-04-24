Akimatsuri supera expectativas e recebe 161 mil visitantes em sua 39ª edição

O 39º Festival de Outono Akimatsuri superou as expectativas do Bunkyo de Mogi das Cruzes e encerrou sua edição com um público de 161 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento. O número representa um crescimento de quase 15% em relação a 2025, consolidando o festival como um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Realizado no Centro Esportivo do Bunkyo, o Akimatsuri contou nesta edição com uma estrutura ampliada em 25%, investimento que refletiu diretamente no aumento de público e na experiência dos visitantes. A ampliação proporcionou mais conforto, melhor circulação e uma programação ainda mais diversificada.

A edição reuniu 77 expositores, incluindo 40 estandes de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa e outras opções gastronômicas, além de 44 bazaristas com produtos ligados à cultura oriental e ao artesanato. O evento também contou com espaços voltados ao setor de veículos e serviços, ampliando as opções ao público.

No palco principal, mais de 60 apresentações culturais marcaram a programação, com danças típicas, shows musicais, taikô e manifestações tradicionais japonesas. A Vila Cultural Japonesa também foi um dos pontos de destaque, oferecendo experiências interativas e atividades que aproximaram o público das tradições orientais.

De acordo com a organização, o crescimento do público está diretamente ligado ao trabalho contínuo do Bunkyo de Mogi das Cruzes na melhoria da infraestrutura e na qualificação da experiência oferecida ao visitante. O resultado reforça o compromisso da entidade em fortalecer o festival e ampliar seu alcance a cada edição.

Para o presidente do Bunkyo, Frank Tuda, o resultado é fruto de um esforço coletivo. “Agradecemos a todos os visitantes, patrocinadores, expositores, à comissão organizadora e aos voluntários que se dedicaram para a realização do festival. Cada um teve um papel fundamental para o sucesso desta edição”, destacou.

O aumento expressivo de público acontece em um momento especial para o evento, já que a comissão organizadora inicia os preparativos para a histórica 40ª edição do Akimatsuri, prevista para o próximo ano.