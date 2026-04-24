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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Cidades

Suzano celebra Dia Nacional da Libras com evento e curso para servidores

Programação desta sexta-feira (24/04), no Casarão da Memória, reuniu 50 pessoas da comunidade surda ao longo da tarde e marcou a abertura de inscrições para formação voltada ao atendimento nos serviços públicos municipais

24 abril 2026 - 19h51Por da Reportagem Local
Programação aconteceu no Casarão da Memória e reuniu 50 pessoasProgramação aconteceu no Casarão da Memória e reuniu 50 pessoas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, promoveu nesta sexta-feira (24/04) um evento em celebração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, na região central. A programação reuniu a comunidade surda do município, autoridades e contou com atrações culturais adaptadas, além do anúncio de um curso básico de Libras voltado aos servidores públicos.

A atividade contou com a presença do vice-prefeito Said Raful; do secretário municipal da pasta, Paulo Pavione; do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; do vereador Jaime Siunte; do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Marcelo Miyazaki; da coordenadora do campus Suzano do Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo (IFSP), Rita Schlinz; e da diretora de Cultura e responsável pelo Casarão da Memória, Rita Paiva. Também participaram servidores do equipamento e intérpretes de Libras que acompanharam toda a programação.

O encontro teve como objetivo fortalecer as ações de inclusão no município e ampliar o diálogo com a comunidade surda. Ao longo da tarde, mais de 50 pessoas com deficiência auditiva passaram pelo espaço. Durante o evento, o público acompanhou uma apresentação teatral adaptada, estruturada para garantir acessibilidade linguística, além de momentos de integração entre os participantes, incluindo um café da tarde oferecido aos presentes.

A programação também contou com visita guiada pelo Casarão da Memória, durante a qual foi apresentada a história da cidade, com explicações acessíveis e contextualizadas.

Karen Santos, uma das intérpretes da Central de Interpretação de Libras (CIL), destacou a importância da ação para ampliar o acesso à informação. “Muitos surdos não conheciam a própria história da cidade, justamente pela falta de acessibilidade nesses espaços. Quando a gente garante esse tipo de mediação, permite que essas pessoas também se reconheçam como parte desse território e tenham acesso a conteúdos que sempre estiveram disponíveis, mas nem sempre acessíveis”, afirmou.

Moradora do Jardim Europa e usuária do serviço, Whitney Fontinelly da Silva destacou a importância da iniciativa para o dia a dia da comunidade surda. “Antes da CIL, eu tinha medo de ir ao médico e de não conseguir entender as orientações corretamente, até de tomar uma medicação errada. Hoje, me sinto mais segura. Sou muito grata por tudo que é oferecido. Esse atendimento faz diferença na nossa vida, porque antes a comunidade surda não tinha esse acesso”, relatou.

Para o secretário, a iniciativa representa um avanço na política de inclusão do município. “Temos muito orgulho desse trabalho, que foi pioneiro no Alto Tietê e já apresenta resultados concretos. A Central de Interpretação de Libras amplia o acesso aos serviços públicos e assegura que a informação chegue de forma clara e acessível à comunidade surda, superando barreiras históricas de comunicação. Trata-se de uma base essencial para garantir autonomia, segurança e compreensão nos atendimentos. Seguimos trabalhando para expandir esse serviço e consolidar uma cidade cada vez mais acessível”, afirmou Paulo Pavione.

Para o vice-prefeito, a iniciativa reforça a continuidade das ações de inclusão no município. “Esse trabalho não começa hoje e também não termina aqui. A gente vem avançando, ampliando os serviços e garantindo que a acessibilidade esteja presente no dia a dia da cidade. A proposta é dar sequência a essas ações, com mais estrutura e mais alcance para atender a população”, afirmou Said Raful.

Lançamento

Um dos destaques da programação foi o anúncio da abertura de um curso básico de Libras direcionado aos servidores municipais. A iniciativa tem como foco qualificar o atendimento ao público com deficiência auditiva, ampliando a comunicação nos equipamentos públicos e fortalecendo as políticas de acessibilidade já em andamento na cidade.

As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (24/04) e seguem até o dia 4 de maio (segunda-feira). O link será encaminhado diretamente aos servidores, que poderão se cadastrar para participar da formação.

O curso deverá contemplar conteúdos introdutórios da língua, com foco na comunicação cotidiana e no atendimento institucional, contribuindo para tornar os serviços municipais mais acessíveis e ampliar a inclusão nos espaços públicos da cidade.

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