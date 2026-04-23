Exposição 'Imigrantes de Suzano' retrata origens da cidade com arte e acervo histórico

A Secretaria Municipal de Cultura deu início à exposição “Imigrantes de Suzano”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). A mostra ficará aberta ao público até o dia 30 de abril, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, reunindo obras artísticas e conteúdos históricos que retratam a formação da população suzanense.

A exposição é composta por sete painéis produzidos por artistas convidados, que representam países diretamente ligados à construção da identidade local: Japão, China, Itália, Suíça, Líbano, Polônia e Portugal. Participam da iniciativa: Nekotombo, Raça, Racil, Bruno Peres, Edson Junior e Ítalo Raphael, que apresentam diferentes interpretações visuais sobre as influências culturais dessas nacionalidades.

Além das produções artísticas, a mostra conta com uma parte histórica formada por 25 banners desenvolvidos pela Secretaria de Cultura a partir de pesquisa realizada no acervo do Casarão da Memória. O material reúne informações sobre o surgimento de Suzano, destacando a chegada dos imigrantes e suas contribuições para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

De acordo com a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria de Cultura, Aline Baliberdin, a proposta é aproximar o público da história local por meio de diferentes linguagens. “A exposição reúne arte e pesquisa histórica para apresentar, de forma acessível, como diferentes povos contribuíram para a formação de Suzano. É uma forma de valorizar essas origens e ampliar o conhecimento da população sobre a própria cidade”, afirmou.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destacou o caráter educativo da iniciativa. “A mostra organiza informações importantes sobre a formação do município e permite que o público compreenda melhor esse processo. Ao reunir arte e conteúdo histórico, conseguimos oferecer uma experiência que contribui para a preservação da memória local”, declarou.