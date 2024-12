Acender das luzes de Natal acontece quarta em Suzano

O acender das luzes de Natal de Suzano está previsto para acontecer nesta quarta-feira (4), às 20 horas na cidade. Entre as atrações está a chegada do Papai Noel, às 20 horas, na Praça João Pessoa, no centro. Árvores serão iluminadas e haverá decoração especial e área do Papai Noel.

Além da Praça João Pessoa, outros locais que receberão iluminação natalina são: Praça dos Expedicionários; áreas comerciais das regiões do Boa Vista e Palmeiras; o Parque Municipal Max Feffer; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; e o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira. Além disso, o Paço Municipal terá uma árvore montada em sua frente.

Outra grande atração na quarta-feira é a caravana da Coca-Cola, que passará pela cidade pela primeira vez, por volta das 21 horas.

Nos dias 5 e 6 (quinta e sexta-feira), às 19 horas, a Secretária Municipal de Cultura promove o evento “O Sol Nascerá - Auto de Natal”, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). Por sua vez, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe no dia 8 (domingo), às 19 horas, o evento "Parada Natalina - Sonhos de Aurora". Já no dia 13 (sexta-feira) acontece às 18h30 a “Cantata de Natal”, no Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro).

O Natal também será movimentado no Casarão da Memória (rua Campos Salles, 547 - Centro). Além da decoração, o equipamento receberá no dia 14 (sábado) o "Festival de Natal", promovido pela Secretaria de Cultura e que contará com uma programação recheada de eventos que incluem visitação guiada, venda de presentes especiais, feira de artesanato, gastronomia o dia inteiro, peça de teatro, almoço, música ao vivo, workshop e oficinas.

Já no dia 21 (sábado) será a vez do evento "Natal Solidário", apoiado pelo Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa contará com doação de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social e será realizada na Arena Suzano, que fica localizada nas dependências do Parque Max Feffer.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que a programação natalina deste ano será especial e lembrou que esse será um momento de união da família suzanense. “Nós viveremos um momento incrível de amor e união com todos esses eventos.

Temos certeza de que nossa população, mais uma vez, vai comparecer em grande número para o acender das luzes, que é muito especial para nós. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho para iluminar nossa cidade e deixá-la mais colorida no Natal, como ela merece. Agradeço a todo o apoio que a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Suzano tem dado para que nosso Natal seja ainda melhor”, destacou Larissa.