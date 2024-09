Alças do Viaduto Leon Feffer serão liberadas para o trânsito na segunda

A circulação de veículos na nova alça de acesso implantada no viaduto Leon Feffer e na alça de saída para a Avenida Jorge Bey Maluf será liberada nesta segunda-feira (23).

A informação é da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. As estruturas, tanto da recém implantada quanto da revitalizada, já podem cumprir a função de mobilidade à qual foram designadas.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), os últimos detalhes de iluminação e pintura estão sendo aplicados em ambos os locais. Os trabalhos, iniciados em março do ano passado, têm como objetivo principal reduzir o trânsito de veículos nas avenidas Jorge Bey Maluf e Vereador João Batista Fitipaldi, principalmente nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte.

Os serviços compreendem duas intervenções diferentes: uma foi a implantação da alça de acesso ao viaduto sentido avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Una, e rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) para veículos vindos da avenida Jorge Bey Maluf. Com ela, os condutores não vão precisar contornar o Terminal Norte.

A outra intervenção envolve a revitalização da alça que leva à avenida Jorge Bey Maluf para motoristas que acessam o viaduto pela Marginal do Una ou pela Prudente de Moraes. Essa passou por trabalhos de recapeamento asfáltico, concluídos no início de junho.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, comemorou a conclusão dos trabalhos e enalteceu a agilidade das equipes responsáveis pela obra. “Fizemos tudo de uma forma que impactasse minimamente a rotina de quem circula diariamente pelo local. Tivemos êxito na missão. Foi tudo muito rápido. Agora vamos simplificar o acesso de quem vem de Mogi da Cruzes pela Jorge Bey Maluf para a Marginal do Una e deixar uma saída do viaduto para a Jorge Bey Maluf mais confortável também”, destacou.

No total, as mudanças foram realizadas em uma extensão de 2,5 quilômetros, considerando tanto o novo acesso quanto as partes que foram requalificadas. As melhorias nas condições de mobilidade beneficiarão motoristas de Suzano e de outros municípios, como Mogi das Cruzes, que terão mais facilidade para chegar e sair deste local.

As obras para reestruturação deste complexo viário, que estão sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., demandaram um investimento total de R$ 5.242.903,91, viabilizados por meio de uma parceria entre a administração municipal, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

O responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo, pontuou os múltiplos benefícios que a nova obra trará para a mobilidade do município.

“O impacto será evidente em toda a malha central da cidade. Muitos motoristas vão preferir utilizar a Jorge Bey Maluf pela agilidade que ela vai trazer para quem vem de Mogi. Estamos falando de uma obra que, no final das contas, vai reduzir o trânsito nas imediações da estação de trem, na rua Benjamin Constant e na avenida Antonio Marques Figueira, pois muitos motoristas vão acessar a Marginal do Una sem precisar passar por essas vias. Com isso, o corredor norte-sul da cidade vai ganhar ainda mais importância. Já para quem vai aos bairros da região norte, o benefício ocorrerá pela redução no trânsito ao acessar a avenida Vereador João Batista Fitipaldi. A implantação de uma alça pode parecer simples, mas provocará melhorias na mobilidade de praticamente toda a nossa região central”, explicou Galo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a união entre as secretarias para a conclusão de mais uma obra da gestão. “Desde 2017 nossa equipe trabalha integrada para resolver os problemas da população. A entrega destas duas alças representa uma grande vitória do nosso time e da família suzanense, que agora terá mais tranquilidade para circular pelas imediações do viaduto Leon Feffer. Fico muito feliz, pois a sensação é de dever cumprido”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.

As duas alças do viaduto vão funcionar concomitantemente com a avenida Jorge Bey Maluf, que também passa por uma revitalização que a prepara para o aumento no fluxo de veículos que a via receberá. Na última semana, as obras nesta - que é uma das mais importantes ligações entre Suzano e Mogi das Cruzes - atingiram 70% de conclusão, com a finalização de parte dos serviços de drenagem, guias, sarjetas e passeios.

Os trabalhos de pavimentação também estão quase concluídos. Além disso, a Oestevalle, que também é responsável pela execução desta obra, iniciou a fase de troca de solo e terraplanagem do trecho que será duplicado, próximo ao limite com Mogi. Há ainda áreas de passeios, guias e drenagem a serem finalizadas.

Previstos para serem encerrados ainda neste ano, os serviços preveem a implantação de uma ciclofaixa, que terá início nas imediações do viaduto Leon Feffer e seguirá até a altura do Jardim Miriam, e de uma ciclovia que partirá deste trecho até o limite com a cidade vizinha.

A duplicação do trecho vai melhorar a conexão com a avenida Fumio Horii, popularmente conhecida como avenida das Orquídeas, já em Mogi. Além da ciclovia, a avenida Jorge Bey Maluf também terá calçadas onde antes não havia.