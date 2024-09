Alunos da Etec Suzano promovem rifa para ajudar na organização da 'Festa Setembrina'

Alunos da turma de Meio Ambiente da Etec de Suzano (2° MA) estão promovendo uma rifa para colaborar com a organização da “Festa Setembrina”, que ocorre todos os anos na entidade. Os valores arrecadados serão direcionados para compra de produtos a serem vendidos nas barracas, que serão montadas por cada sala.

O valor da rifa é R$ 10,00 e o prêmio é um Pix no valor de R$ 1 mil. O interessado em colaborar pode entrar em contato pelo Instagram @segundo_ma ou pelo telefone (11) 93762-4493. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil do Instagram. O prazo termina neste sábado (7). A festa será realizada no dia 21 de setembro, também em um sábado.