André Loducca faz balanço das ações para geração de emprego

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, fez um balanço sobre as ações para a geração de emprego na cidade. Ele participou do DS Entrevista no fim do mês de junho.

Loducca falou sobre o programa Suzano Mais Emprego, que é uma forma da secretaria ser intermediadora entre os contratantes e candidatos. “É um projeto que deu muito certo. No começo da nossa gestão nem tinha isso, porque era feito um trabalho político em cima dos políticos, o que não é bom. As empresas não aceitam isso. Nós não somos uma agência de emprego, temos que ser um facilitador”.

De acordo com ele, quase 60% dos currículos que a secretaria recebe são repassados a empresas. “Chegamos a quase 60% de encaminhamento de currículos que a gente tem e antes era bem diferente. Tinha um volume enorme de currículos, encaminhava quase nada e as empresas tinham poucos acessos com isso. O índice de eficiência é bem maior e é nisso que trabalhamos”, disse.

Entre os meses de janeiro e maio de 2024, a cidade de Suzano teve um saldo de empregos de 507, de acordo com os dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar do saldo positivo, o número registra uma queda de 63,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Loducca comentou essa redução no saldo de empregos.

“Tínhamos uma cidade praticamente destruída. A cidade foi reconstruída, houve muito investimento público e privado. É natural que tenha um pico de geração de emprego e renda. Depois veio a pandemia e isso afetou muito a prestação de serviço. Conseguimos a recuperação e senti que atingimos hoje uma estabilidade. Além disso, o índice de desemprego é um dos menores desde fevereiro de 2015, a ocupação também está maior. Temos muita gente que deixou de procurar emprego e foi gerar renda através de aplicativos. São pessoas que não estão empregadas, mas geram renda. Como Suzano tem uma característica forte em prestação de serviços, a gente sente que está a pleno vapor e gerando bastante renda, o que dá para ver pelo orçamento do município. Em geração de emprego, vamos atingir essa estabilidade e vamos gerando empregos suficiente de acordo com a demanda e o crescimento da cidade. Precisaríamos gerar mais, mas daqui para frente serão outros tipos de ação”, disse.

Secretário também exalta comércio local em entrevista

Além da geração de emprego, André Loducca falou sobre o momento do comércio suzanense. Na entrevista, foi apresentado ao secretário, que Valterli Martinez, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), já afirmou que o comércio de Suzano passou o de Mogi.

“Acho ótimo. Como secretário de Desenvolvimento Econômico não deixo de ficar contente com uma notícia dessa. Falei com o Valterli e ele disse que Suzano passou Mogi no volume de vendas. O ticket médio ainda é mais baixo, mas o volume do comércio já passamos Mogi, pelo menos pelos dados oficiais. É extremamente importante”.



Loducca disse que Suzano “é a capital da zona leste” por estar bem localizada e em crescimento. “Brinco que Suzano é a capital da zona leste. Se for fazer uma avaliação, esse extremo leste você pode falar de Poá, Itaquaquecetuba, Guaianases, Ferraz de Vasconcelos. São cidades pujantes, que estão crescendo muito, dá para perceber isso. Mas Suzano, se você olhar de cima no mapa, vai ver que está extremamente bem localizada e é uma cidade que está ficando muito boa para se morar, viver e fazer negócio. Se você olhar de cima, Suzano é a bola da vez em matéria de crescimento. Tem que fazer a lição de casa, se profissionalizar mais, porque as outras cidades também não estão paradas, mas acho que hoje Suzano está muito forte. O comércio é muito forte. É só ver que, às vezes, você não consegue estacionar às 18 horas de um sábado no centro, tem muita dificuldade. Estamos bem e estamos contentes”.

Apesar do crescimento no comércio, Loducca afirmou que “o varejo está derretendo”.

“Sou muito franco. O varejo está derretendo e isso é uma coisa normal. O que acontece hoje é que todo mundo vende tudo ao mesmo tempo. As plataformas digitais estão muito grandes. Não são economicamente viáveis ainda, você vê que não conseguiram se pagar ainda, mas estão se ajustando. Cabe aos comerciantes ficarem espertos também. Não culpo o comerciante que não investir na internet, não é culpa dele, mas ele faz parte de um processo de desintegração do varejo e de mudança de percepção do varejo. O varejo tem que se readaptar, a capacidade do brasileiro de readequação é muito grande, mas é necessária a participação do Sincomércio e da própria Prefeitura, como agentes fomentadores dessa revolução. Sempre tem espaço para todo mundo”, finaliza o secretário