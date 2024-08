Ao lado de Ashiuchi, Pedro Ishi realiza caminha pelo Centro de Suzano e fala com comerciantes

O candidato a prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), realizou na última quinta-feira (22/08), ao lado de Rodrigo Ashiuchi (PL), uma caminhada na região central do município e conversou com comerciantes. A caminhada ocorreu pelas ruas do centro, em especial a General Francisco Glicério, uma das principais vias de comércio de Suzano.



Pedro falou de suas propostas para potencializar o comércio, além de abordar melhorias estruturais para valorizar o local e atrair ainda mais consumidores ao centro de Suzano. Na oportunidade, ao lado do candidato a vice-prefeito Said Raful, e da esposa de Pedro, Déborah Raffoul, o grupo também acolheu as principais demandas da área.



Vale destacar que a caminhada ainda foi acompanhada por apoiadores e pelos vereadores e candidatos à reeleição Artur Takayama (PL) e Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; além dos candidatos Daniela Falleiros (Republicanos), a Enfermeira Daniela Falleiros; Diomar Prudente Leite Guerra (União Brasil), a GCM Guerra; Douglas Pena (MDB); Felipe Pereira de Faria (PSD), o Felipe Pereirinha; Fernando Fernandes (PRD); Jaqueline Mendes Ferreira (PSD), a Dra. Jaqueline; Joaquim Castro de Souza (PSD), o Major Castro; Joel Lourenço (PP); Lázaro Tomaz de Lima (PRD), o Dr. Lázaro o Pìtty do Suzaninho; Marcelo Trinca (Republicanos); Maria Madalena de Vasconcelos (Republicanos), a Madah Vasconcelos; Renato Félix Alvarez Vazquez (União Brasil), o Renatinho; Willer José Franco (PL), o Willer Segurança; Ykaro Ishi Torcini (PSB), que compõem o maior grupo político por meio da coligação “Juntos para Suzano Seguir Avançando” formado por dez partidos (PL, PSD, MDB, PP, DC, Republicanos, União Brasil, PRD, Avante e PSB).



Ashiuchi reforçou a necessidade de conversar com os trabalhadores do comércio para ouvir as demandas dos profissionais e das demais pessoas que passam pela região central de Suzano. “Temos um comércio pulsante, que reverbera em outras cidades da região dada a quantidade de lojas e a qualidade dos produtos que são vendidos aqui, e essa conversa com o pessoal que passa pela Glicério e demais ruas precisa ser feita. Já temos um comércio forte, mas deixá-lo ainda mais robusto é uma missão que trará bons resultados para todos”, destacou o prefeito.



Pedro, por sua vez, falou da capacidade do setor em gerar empregos em Suzano e reiterou que o segmento será uma das prioridades em seu governo. “Somente no ano passado, o comércio gerou mais de mil vagas e, neste ano, 301 vagas foram geradas, atrás apenas do setor de serviços, com 487, e isso evidencia a importância dessa parcela da economia local. Por isso vamos fortalecer o nosso comércio para que ele gere ainda mais empregos e promova a circulação de valores na cidade”, finalizou o candidato.