Ao lado de Pedro Ishi, vice-prefeito eleito Said Raful promete trabalho e dedicação

Em poucos dias, o prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), será empossado no cargo e, ao seu lado, contará com o apoio do vice-prefeito Said Raful (PSD), empresário e ex-presidente da Câmara. Por meio de sua experiência no meio político e de seu conhecimento sobre a cidade, irá colaborar na manutenção e na ampliação dos trabalhos executados ao longo dos oito anos do governo Rodrigo Ashiuchi. Na eleição municipal de 2024, a dupla somou 124.366 votos.



Formado em Administração e em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), o suzanense de 46 anos é casado com a farmacêutica Eloisa Franco Cirino há 14 anos e pai de Gael e Estela. Iniciou a vida profissional aos 17 anos no Jardim Colorado e em pouco tempo tornou-se empresário nos setores automotivo, imobiliário e de construção civil, lançando-se na política logo depois. Em 2004, concorreu a vereador pela primeira vez, contudo, sua primeira eleição para a Câmara se deu em 2008, com 2.452 votos, conquistando a reeleição em 2012. Foi escolhido para presidir a Casa de Leis do município entre 2013 e 2014, antes concorrer à prefeitura, em 2016, ficando em terceiro lugar, com 34.801 votos.



No primeiro mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi, Said foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Governo, ocupando a titularidade da pasta em 2019 e 2020. Antes do último processo eleitoral, também foi assessor parlamentar do hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e também do deputado federal Marcio Alvino, tornando-se uma referência nas relações governamentais junto a entidades e lideranças.



Said destaca que, independentemente de grupos ou partidos políticos, o foco de todos na gestão será a continuidade do progresso em Suzano. “Desde a nossa campanha eleitoral, reforçamos aos suzanenses que o que está funcionando deve continuar e melhorar, e estamos aqui para isso, afinal, a gestão Rodrigo Ashiuchi mudou a cidade de patamar, e buscaremos manter este ótimo trabalho. O prefeito Pedro Ishi montou uma equipe de profissionais altamente qualificados para esta missão e eu, enquanto vice-prefeito eleito, vou colaborar em todas as frentes possíveis para termos mais quatro anos de avanços”, postulou.



Por sua vez, Pedro Ishi destacou que o vice-prefeito de um município possui funções muito além da ocasional substituição do chefe do Executivo, incluindo também a gestão de ações e projetos. “O currículo do Said fala por si só, pois sua experiência, não só na área, como também no ir e vir pela cidade, será fundamental para que tenhamos mais uma liderança técnica e política na gestão. Um projeto de excelência é fundamentado na união de esforços entre todos os envolvidos na busca pelo avanço, e teremos exatamente isso, um time forte que ouvirá o suzanense no dia a dia para trazer melhorias à cidade como um todo”, comentou.



Em seus últimos dias como prefeito de Suzano, Ashiuchi reforçou seu apoio à dupla eleita com mais de 80%. “Afirmo com todas as palavras que a minha esposa Larissa (Ashiuchi, presidente do Fundo Social) e eu não escolheríamos depositar nossa confiança em qualquer um para manter a cidade crescendo. Nossa trajetória na prefeitura está chegando ao fim com novos desafios no horizonte, mas seguiremos acompanhando e ajudando o Pedro Ishi e o Said Raful em tudo que for possível para ver o município cada vez melhor, pois sabemos que eles, assim como todo o secretariado confirmado e o time de vereadores na Câmara, têm plena capacidade de fazer um ótimo trabalho”, finalizou.



