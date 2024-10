Após alerta da Defesa Civil, região elabora plano para chuvas e ventos

Um plano especial de atuação destaca os cuidados com a segurança após o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para tempestades com grandes volumes de chuva, raios e fortes ventos que permanecem até o final de semana.

De acordo com o alerta, o deslocamento de uma frente fria traz riscos de pancadas de chuva com intensidade moderada e forte em todo Estado de São Paulo. Os acumulados de chuva em um curto espaço de tempo podem chegar a 150 mm (Litoral Norte), 100 mm (Vale do Paraíba) e 95 mm (Guarulhos e Alto Tietê). Em alguns locais, estão previstas rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo.

Todas as informações dos órgãos de Defesa Civil e dados meteorológicos são acompanhados, em tempo real, pelo Centro de Operações Integrado (COI), que é responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de distribuição da EDP e, a partir dos dados mapeados é planejada a estratégia para reforço na atuação. Além do incremento de equipes técnicas em campo e no COI, a tecnologia é aliada fundamental para garantir a redução do impacto aos clientes, a partir de automatização que permite manobras no sistema de forma remota, em caso de necessidade.

No caso de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Importante reforçar que, durante o período de tempestades, os cuidados com a segurança devem ser redobrados.