Após fim de semana de chuva em todo o estado, tempo fica mais firme nesta segunda-feira (7) em SP

Após um fim de semana de chuva em todo o estado de São Paulo, o tempo começa a ficar mais firme nesta segunda-feira (7). Segundo a Defesa Civil do Estado, uma massa de ar seco e frio favorece a redução gradual das chuvas, embora algumas regiões ainda possam registrar precipitações isoladas ao longo do dia. A partir de quarta-feira (9), novas áreas de instabilidade podem provocar temporais em pontos isolados.

Durante o fim de semana, a passagem de uma frente fria provocou chuvas em diferentes regiões do território paulista. Desde sábado (5), a Defesa Civil emitiu 53 alertas via SMS para avisar a população sobre chuvas e ventos.

Na segunda (07), uma massa de ar seco e frio atua sobre o Estado de São Paulo, favorecendo a redução gradual das chuvas e a queda acentuada das temperaturas. Nas regiões que fazem divisa com Minas Gerais, há condições para pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Na faixa leste, os ventos úmidos provenientes do oceano mantêm o céu bastante nublado, com ocorrência de chuvas isoladas.

Na terça (08), as instabilidades diminuirão em grande parte do estado, mas ainda são esperadas pancadas de chuva isoladas, especialmente no norte paulista. Nas outras regiões, o sol volta a predominar e as temperaturas sobem em relação aos últimos dias.

Na quarta (09), a chuva volta, de forma moderada e forte, com raios e rajadas de vento na maior parte do estado. Parte das regiões deve ficar em estado de atenção.

Na quinta (10), uma nova frente fria atua no estado, causando chuvas fortes. Deve chover mais nos municípios do sul e leste paulista, além daqueles que fazem divisa com o Paraná. Na sexta (11), o destaque ainda será a atuação da frente fria no estado, que manterão pancadas de chuva, acompanhadas de raios e vento forte.

Veja as orientações para prevenção contra chuva:

A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas. Afaste-se de árvores e estruturas metálicas frágeis;

No litoral paulista, recomenda-se evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o fim de semana;

Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Alertas da Defesa Civil

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.

O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo Governo do Estado para informar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele orienta a população a deixar áreas de risco e adotar medidas de proteção com antecedência.