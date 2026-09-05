'Suzano Mais Emprego' divulga 30 vagas para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está divulgando 30 vagas de trabalho para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê. As oportunidades são para trabalhar tanto em Suzano quanto em Poá e são oferecidas pela construtora Renea Infraestrutura, responsável pela execução das intervenções, e contemplam diferentes funções e níveis de experiência e formação.

O processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes de Suzano e região, fortalecendo a geração de emprego local durante a execução do empreendimento.

Entre as oportunidades, disponíveis por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, estão 15 vagas para auxiliar geral, função que não exige experiência; além de postos para apontador; carpinteiro; marteleiro; eletricista de manutenção; operador de trator agrícola; operador de BobCat; operador de caminhão basculante; operador de caminhão-pipa; analista de custos e orçamentos; e desenhista projetista. Há oportunidades que exigem ensino fundamental, médio ou formação técnica e superior, conforme a função. Os contratados terão direito a benefícios como seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e alimentação no local.

Os interessados nas vagas devem encaminhar o currículo em formato PDF pelo WhatsApp, pelo número (11) 99103-5519, informando a função de interesse. A triagem e o encaminhamento dos candidatos serão realizados pela equipe de Recursos Humanos da Renea Infraestrutura, evitando deslocamentos desnecessários aos canteiros de obras.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a abertura das vagas demonstra o impacto positivo que grandes investimentos podem proporcionar para a população. “A geração de emprego é uma das nossas prioridades e é muito importante acompanhar oportunidades como essa, que permitem que os moradores tenham acesso a postos de trabalho dentro do próprio município e em uma obra de grande relevância para todo o Alto Tietê. Estamos falando de um empreendimento que movimenta a economia, gera renda para as famílias e abre portas para profissionais de diferentes perfis”, destacou.

Avanço

O avanço das contratações acompanha o ritmo das obras do Complexo Viário, que já ultrapassaram 30% de avanço físico. Atualmente, mais de 600 colaboradores atuam no empreendimento, que também contabiliza mais de 2,4 mil estacas executadas e 83% das vigas pré-moldadas necessárias já produzidas. Mais de 70% das fundações foram concluídas, assim como 30% dos pilares e 25% das travessas de apoio.

Em Suzano, já foram iniciadas as obras do novo acesso que ligará o Rodoanel Mário Covas (SP-21), no sentido da rodovia Presidente Dutra (BR-116), substituindo a atual alça existente no local. Para o próximo mês, está previsto o içamento das vigas sobre a SP-66, no limite entre Suzano e Poá. A intervenção integra um conjunto de obras que também contempla um novo viaduto com mais de 340 metros de extensão, responsável pela ligação direta entre os dois municípios.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão, o Complexo Viário do Alto Tietê tem como objetivo melhorar a mobilidade regional e eliminar gargalos existentes no trânsito entre Suzano, Poá e o Rodoanel. A expectativa é de redução de até 30 minutos no tempo de viagem, enquanto a conclusão total das intervenções está prevista para o final de 2027.