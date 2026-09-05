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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 30 vagas para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Oportunidades são para diferentes funções, com vagas que exigem experiência e outras destinadas a trabalhadores sem experiência; contratação prioriza moradores de Suzano e região

05 setembro 2026 - 13h10Por de Suzano
'Suzano Mais Emprego' divulga 30 vagas para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê'Suzano Mais Emprego' divulga 30 vagas para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê - (Foto: SPMar/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está divulgando 30 vagas de trabalho para atuação nas obras do Complexo Viário do Alto Tietê. As oportunidades são para trabalhar tanto em Suzano quanto em Poá e são oferecidas pela construtora Renea Infraestrutura, responsável pela execução das intervenções, e contemplam diferentes funções e níveis de experiência e formação. 

O processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes de Suzano e região, fortalecendo a geração de emprego local durante a execução do empreendimento.

Entre as oportunidades, disponíveis por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, estão 15 vagas para auxiliar geral, função que não exige experiência; além de postos para apontador; carpinteiro; marteleiro; eletricista de manutenção; operador de trator agrícola; operador de BobCat; operador de caminhão basculante; operador de caminhão-pipa; analista de custos e orçamentos; e desenhista projetista. Há oportunidades que exigem ensino fundamental, médio ou formação técnica e superior, conforme a função. Os contratados terão direito a benefícios como seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e alimentação no local.

Os interessados nas vagas devem encaminhar o currículo em formato PDF pelo WhatsApp, pelo número (11) 99103-5519, informando a função de interesse. A triagem e o encaminhamento dos candidatos serão realizados pela equipe de Recursos Humanos da Renea Infraestrutura, evitando deslocamentos desnecessários aos canteiros de obras.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a abertura das vagas demonstra o impacto positivo que grandes investimentos podem proporcionar para a população. “A geração de emprego é uma das nossas prioridades e é muito importante acompanhar oportunidades como essa, que permitem que os moradores tenham acesso a postos de trabalho dentro do próprio município e em uma obra de grande relevância para todo o Alto Tietê. Estamos falando de um empreendimento que movimenta a economia, gera renda para as famílias e abre portas para profissionais de diferentes perfis”, destacou.

Avanço

O avanço das contratações acompanha o ritmo das obras do Complexo Viário, que já ultrapassaram 30% de avanço físico. Atualmente, mais de 600 colaboradores atuam no empreendimento, que também contabiliza mais de 2,4 mil estacas executadas e 83% das vigas pré-moldadas necessárias já produzidas. Mais de 70% das fundações foram concluídas, assim como 30% dos pilares e 25% das travessas de apoio.

Em Suzano, já foram iniciadas as obras do novo acesso que ligará o Rodoanel Mário Covas (SP-21), no sentido da rodovia Presidente Dutra (BR-116), substituindo a atual alça existente no local. Para o próximo mês, está previsto o içamento das vigas sobre a SP-66, no limite entre Suzano e Poá. A intervenção integra um conjunto de obras que também contempla um novo viaduto com mais de 340 metros de extensão, responsável pela ligação direta entre os dois municípios.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão, o Complexo Viário do Alto Tietê tem como objetivo melhorar a mobilidade regional e eliminar gargalos existentes no trânsito entre Suzano, Poá e o Rodoanel. A expectativa é de redução de até 30 minutos no tempo de viagem, enquanto a conclusão total das intervenções está prevista para o final de 2027.

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