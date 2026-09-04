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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Cidades

Saspe abre 80 vagas para dois cursos gratuitos em parceria com o IFSP

Formações em 'Gestão Financeira para Área da Beleza' e 'Auxiliar de Logística e Almoxarifado' recebem inscrições a partir de 10 de setembro (quinta-feira)

04 setembro 2026 - 17h40Por de Suzano
As oportunidades serão destinadas às formações em As oportunidades serão destinadas às formações em "Gestão Financeira para Área da Beleza" e "Auxiliar de Logística e Almoxarifado" - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano, abrirá, a partir da próxima quinta-feira (10/09), inscrições para 80 vagas em dois novos cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades serão destinadas às formações em “Gestão Financeira para Área da Beleza” e “Auxiliar de Logística e Almoxarifado”, com 40 em cada uma.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede do Saspe, localizado na rua General Francisco Glicério, 1334, no centro, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de residência de Suzano e Número de Identificação Social (NIS). Podem participar pessoas com idade entre 18 e 60 anos. Ao final das atividades, os participantes receberão certificação emitida pelo IFSP.

Voltado especialmente a profissionais e pessoas interessadas em atuar no segmento de beleza e bem-estar, o curso “Gestão Financeira para Área da Beleza” terá carga total de 16 horas e será promovido pelo Eixo Beleza e Bem-Estar do Saspe.

As aulas ocorrerão nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, sempre das 18 às 22 horas, na sede do órgão municipal. Durante a capacitação, serão trabalhados conteúdos relacionados à organização financeira, controle de receitas e despesas, formação de preços e planejamento. A iniciativa busca contribuir para que profissionais do setor tenham maior autonomia na administração de seus negócios, além de estimular a sustentabilidade e o crescimento das atividades desenvolvidas.

Já o curso “Auxiliar de Logística e Almoxarifado” será realizado pelo Eixo Administração, Gestão e Negócios e terá carga total de 28 horas. As atividades serão realizadas nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro e em 5, 6 e 13 de outubro, também das 18 às 22 horas, no Saspe. Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Suzano.

A capacitação abordará atividades relacionadas às rotinas de logística e almoxarifado, incluindo recebimento, armazenamento e organização de mercadorias e materiais, controle de estoque e processos de movimentação. A formação tem como objetivo preparar os participantes para funções presentes em vários setores da economia e para inserção no mercado de trabalho.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a oferta das duas atividades amplia as possibilidades de qualificação para diferentes perfis profissionais. “Buscamos trazer cursos que estejam conectados às necessidades da população e que possam gerar novas oportunidades. Tanto a área da beleza quanto a de logística oferecem caminhos para quem deseja empreender, se aperfeiçoar ou buscar uma colocação no mercado de trabalho. Essa parceria com o IFSP fortalece ainda mais o trabalho, oferecendo capacitação gratuita e de qualidade”, afirmou.

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