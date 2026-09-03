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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Cidades

Bunkyo Suzano promove Festival do Yakisoba neste sábado

Tradicional evento do Haha no Kai terá, pela primeira vez, guioza preparado com receita aprendida no Japão

03 setembro 2026 - 15h32Por de Suzano
Bunkyo Suzano promove neste sábado (05/09) mais uma edição do tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, o departamento de mães da associaçãoBunkyo Suzano promove neste sábado (05/09) mais uma edição do tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, o departamento de mães da associação - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano)

A Associação Cultural Suzanense (Bunkyo Suzano) promove neste sábado (05/09) mais uma edição do tradicional Festival do Yakisoba do Haha no Kai, o departamento de mães da associação. O evento terá início às 11 horas, na sede da entidade, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, na região central de Suzano.

A programação é uma das tradicionais ações gastronômicas promovidas pelo Bunkyo e reúne a comunidade em torno da culinária e da cultura japonesa. O grande destaque será o yakisoba preparado pelas voluntárias do Haha no Kai, departamento feminino da associação, que já iniciou os preparativos para receber o público.

Nesta edição, o festival também contará com uma novidade. Pela primeira vez, as voluntárias vão produzir guioza para o evento, utilizando uma receita aprendida no Japão pela vice-presidente do Haha no Kai, Elize Takeda, durante uma bolsa de estudos da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), em Yokohama, em 2024.

Após retornar ao Brasil, Elize compartilhou os conhecimentos adquiridos com as demais integrantes do departamento durante um workshop culinário realizado pelo Bunkyo. Agora, o aprendizado será colocado em prática no Festival do Yakisoba, permitindo que o público também conheça e experimente o tradicional prato. A produção de guiozas será limitada.

Para o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, iniciativas como essa representam uma oportunidade de manter vivas as tradições e, ao mesmo tempo, transmitir conhecimentos entre diferentes gerações. “A gastronomia é uma parte muito importante da cultura japonesa e nossos eventos permitem que essas tradições sejam compartilhadas com toda a comunidade. É uma alegria ver nossas voluntárias aprendendo, ensinando e dando continuidade a esse trabalho”, destacou.

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