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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Cidades

Fundo Social recebe doação de 60 mantas produzidas por praticantes de Lian Gong

Mantas vão reforçar os kits de maternidade e casas de repouso

05 setembro 2026 - 13h06Por de Suzano
Fundo Social recebe doação de 60 mantas produzidas por praticantes de Lian GongFundo Social recebe doação de 60 mantas produzidas por praticantes de Lian Gong - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última quinta-feira (03/09), a doação de 60 mantas produzidas por 20 alunas praticantes de Lian Gong, que vão reforçar os kits de maternidade e casas de repouso. A entrega foi feita pela coordenadora das atividades, Sônia Matsumura Kudeken, e dez integrantes da equipe - que atuam em uma loja cedida pelo Suzano Shopping à Campanha do Agasalho - para a presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Ishi, e para a diretora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), Sueli Eguchi.

“É muito especial receber uma doação que carrega tanto carinho e dedicação. Cada uma dessas mantas foi produzida pelas próprias alunas e agora vai ajudar a tornar ainda mais acolhedores os kits preparados pelo Fundo Social para as mães que mais precisam. Agradecemos imensamente por esse gesto de solidariedade e por todas que dedicaram seu tempo para contribuir com esse trabalho”, destacou Déborah.

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