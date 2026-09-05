Fundo Social recebe doação de 60 mantas produzidas por praticantes de Lian Gong

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última quinta-feira (03/09), a doação de 60 mantas produzidas por 20 alunas praticantes de Lian Gong, que vão reforçar os kits de maternidade e casas de repouso. A entrega foi feita pela coordenadora das atividades, Sônia Matsumura Kudeken, e dez integrantes da equipe - que atuam em uma loja cedida pelo Suzano Shopping à Campanha do Agasalho - para a presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Ishi, e para a diretora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), Sueli Eguchi.

“É muito especial receber uma doação que carrega tanto carinho e dedicação. Cada uma dessas mantas foi produzida pelas próprias alunas e agora vai ajudar a tornar ainda mais acolhedores os kits preparados pelo Fundo Social para as mães que mais precisam. Agradecemos imensamente por esse gesto de solidariedade e por todas que dedicaram seu tempo para contribuir com esse trabalho”, destacou Déborah.